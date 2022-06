Catalina la Grande

(dominio publico)

Lea la primera parte aquí.

Sophie había llegado a la corte rusa como una princesa alemana de 14 años para casarse con el gran duque Peter, de 15 años, heredero y sobrino de la emperatriz Isabel de Rusia, acompañada de su madre, Johanna. Fueron recibidas como reinas, para deleite de Johanna, quien consideró el encuentro como su triunfo personal. Sophie escribió sobre esos primeros días: “Parecía alegrarse de vernos a mi madre y a mí En ese corto espacio de tiempo, me di cuenta de que le importaba poco la nación que estaba destinado a gobernar, que seguía siendo luterano, no como su séquito, y era muy infantil. Guardé silencio y escuché, lo que me ayudó a ganarme su confianza”. 1

Sophie pronto se dio cuenta de que debía aprender ruso y volverse ortodoxa para ganarse el amor de la gente y su emperatriz. Sus lecciones comenzaron una semana después de su llegada, y se dedicó a tal punto que desarrolló un resfriado que se convirtió en neumonía. Johanna se opuso a los médicos de Elizabeth que querían sangrar a Sophie para disgusto de Elizabeth. Elizabeth entonces hizo que sacaran a Johanna de la habitación. Le sangraron 16 veces durante los siguientes 27 días. Mientras Sophie entraba y salía de la conciencia, su reputación ya estaba creciendo cuando se difundieron historias sobre cómo se enfermó. No volvió a comparecer ante el tribunal hasta su cumpleaños a principios de mayo.

Mientras tanto, la madre de Sophie, Johanna, no se había hecho popular en la corte y, después de una escena terrible, Sophie temía que los enviaran a ambos a casa. Se decidió que Johanna se iría a casa tan pronto como se celebrara la boda. El 9 de julio de 1744, Sophie fue admitida en la Iglesia Ortodoxa Rusa. Se convirtió en la Gran Duquesa Ekaterina Alekseyevna o Catherine en inglés. Elizabeth había elegido el nombre para ella; había sido el nombre de su propia madre. Al día siguiente, se celebró su compromiso oficial con Peter. Catherine ganó precedencia sobre su madre, y su madre escribió: “Mi hija se comporta de manera muy inteligente en su nueva situación. Se sonroja cada vez que la obligan a caminar frente a mí”. 2 La boda en sí se pospuso porque Peter aún no había llegado a la pubertad y durante este tiempo, Peter estuvo muy enfermo dos veces e incluso contrajo viruela.

Catherine nunca había tenido viruela y se mantuvo alejada de él, y cuando lo volvió a ver, se horrorizó. Su rostro se había vuelto apenas reconocible por las cicatrices de la viruela. La emperatriz Isabel decidió que la boda debía continuar ahora, no podía esperar más. Finalmente tuvo lugar el 1 de septiembre de 1745 con Catalina vestida con un traje de novia de brocado plateado, que era “horriblemente pesado”. 3 Isabel acompañó ella misma a Pedro y Catalina al lecho nupcial. Luego los separaron, y Catherine se vistió con un camisón rosa antes de acostarse y allí esperó… y esperó. Eventualmente, Peter llegó borracho y apestando a tabaco y rápidamente se quedó dormido a su lado. Su unión permanecería sin consumarse durante nueve años. No mucho después, Johanna finalmente fue enviada a casa y dejó atrás enormes deudas.

Catalina ahora estaba sola con un esposo que se preocupaba poco por ella, y vivía bajo la mirada de la autoritaria emperatriz Isabel. A medida que pasaba el tiempo, Isabel se volvió más ansiosa por que apareciera un heredero. El 16 de marzo de 1747, el padre de Catherine murió después de sufrir un derrame cerebral y Catherine quedó devastada. Elizabeth se negó a permitirle llorar durante más de una semana y la obligó a aparecer en público; como concesión, se le permitió usar seda negra durante seis semanas. Elizabeth también trató de forzar a Peter y Catherine a un confinamiento más estrecho, con la esperanza de que produjeran un heredero. No sirvió de nada ya que Peter usaría la noche en la cama de Catherine para jugar con sus juguetes. No está claro por qué el matrimonio permaneció sin consumarse durante tanto tiempo. La propia Catherine sugirió que un médico le recomendó esperar hasta que Peter cumpliera 21 años. ¿Quizás sufría de fimosis o el problema era psicológico? En cualquier caso, Catherine, que sabía poco de sexo, no podía saberlo.

A medida que el comportamiento de Peter se volvió cada vez más impredecible, Catherine se quedó con él. Encontró refugio en los libros y devoró todo lo que pudo encontrar. En el verano de 1752, Catalina conoció a Sergei Saltykov, que estaba casado con una de las damas de honor de Isabel. Pronto le estaba susurrando al oído, y ella inicialmente lo rechazó. Su relación comenzó en algún momento de agosto o septiembre de 1752. Casi al mismo tiempo, una tal Madame Groot le presentó a Peter el sexo, y supuestamente se sometió a una operación de fimosis a regañadientes. A fines de 1752, Catalina quedó embarazada por primera vez, pero poco después sufrió un aborto espontáneo. En mayo de 1753 volvió a quedar embarazada, pero a finales de junio sufrió otro aborto espontáneo. Más tarde escribió: “Debo haber estado embarazada dos o tres meses. Durante 13 días mi vida estuvo en peligro y se sospechaba que parte de la placenta no había sido expulsada. Finalmente, al día 13, salió sin dolor ni esfuerzo”. 4

En febrero de 1754, Catalina estaba embarazada nuevamente. Esta vez, todo salió según lo planeado. En agosto, regresó al Palacio de Verano, donde le prepararon dos habitaciones en la suite de la Emperatriz. Aquí, Sergei no podría visitarla. Cuando comenzaron los dolores de parto, la colocaron en una cama de parto tradicional: un colchón en el suelo. El 1 de octubre de 1754, Catalina dio a luz a un hijo y heredero tras un parto largo y difícil. Isabel lo llamó Pablo. Durante las siguientes tres horas, Catherine fue descuidada mientras yacía en la cama de parto. Solo entonces la colocaron de nuevo en su propia cama. No vería a su propio hijo durante una semana. Sergei fue asignado a una misión diplomática especial. La propia Catalina siempre insistiría en sus escritos privados en que Paul era el hijo de su amante. En cualquier caso, Paul no creció para parecerse a Sergei, pero sí se veía y actuaba como Peter. Nunca lo sabremos con certeza.

Durante muchos meses, Catherine estuvo deprimida y se negaba a salir de su habitación. Una vez más, recurrió a sus amados libros. Resolvió que defendería su posición de ahora en adelante. Ella era, después de todo, la madre del heredero. Incluso se enfrentó a Peter, quien quedó completamente confundido por su comportamiento. Se estaba convirtiendo en su propia mujer y se embarcó en varias aventuras amorosas. En 1757, volvió a quedar embarazada, probablemente de Stanis?aw Poniatowski. Peter suspiró en voz alta: “Dios sabe dónde consigue mi esposa sus embarazos. No tengo idea si este niño es mío y si debo responsabilizarme por él”. 5 El 9 de diciembre de 1757, Catalina dio a luz a una niña llamada Anna, que moriría en la infancia. Una vez más, el bebé fue arrebatado. Catherine nunca mencionó su muerte en sus memorias.

Pronto conoció a Gregory Orlov, aunque no está claro exactamente cuándo se conocieron por primera vez. Se hicieron amantes en el verano de 1761. Mientras tanto, la salud de la emperatriz Isabel se deterioraba constantemente. Peter se volvió más vocal en sus simpatías por Prusia y en cómo deseaba divorciarse de Catherine. Tenía la intención de poner fin de inmediato a la guerra con Prusia tan pronto como se convirtiera en emperador. A diferencia de él, la devoción absoluta de Catalina era hacia Rusia. Nació la idea de un golpe de Estado.

Lea la tercera parte aquí.

