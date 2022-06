Bones Review: El dolor y la niña (Temporada 12 Episodio 8)

El episodio 8 de la temporada 12 de Bones , "The Grief and the Girl", se centra en la relación de Booth y Brennan de una manera nueva e importante mientras rinde homenaje a Max.

Booth y Brennan han sufrido pérdidas antes. Han pasado por el infierno y han vuelto.

Pero esta vez, es diferente. Es mucho más personal, y mientras que el dolor de Brennan es visible más allá de las paredes que trata de levantar, el dolor de Booth es desgarrador.

Booth siempre carga con algo de culpa cuando suceden cosas malas. Siempre se siente de alguna manera responsable y, en este caso, no se equivoca exactamente.

Booth es un buen hombre y, por supuesto, se sentirá culpable, pero siempre se responsabiliza demasiado.

La forma de verlo de Brennan es mucho más apropiada. Su discurso en el funeral de Max es hermoso, comparando a su padre con un guerrero que se ganó un lugar entre los dioses.

Porque, como mencioné en la revisión de la semana pasada, Max tuvo la oportunidad de morir como un héroe.

Fue una muerte honorable, y nada podría ser más apropiado para su carácter.

La forma en que Brennan lidia con la muerte de su padre es exactamente lo que esperarías. Se lanza al trabajo, empuja a su esposo y quiere tirar el refresco de crema que creía que solo bebía su padre. (Uno de los momentos más emotivos del episodio es cuando Booth explica por qué pensó que deberían tener refrescos de crema en la casa: un batido del abuelo. Cue las lágrimas).

Si bien puede ser fácil enfadarse con Brennan cuando empuja a Booth, su razonamiento tiene sentido. Ella puede ver el dolor y la culpa en sus ojos, y no quiere empeorar las cosas para él.

Esa revelación, y la explicación de Brennan de por qué Sully es importante, es uno de los momentos más conmovedores que hemos visto para Booth y Brennan en mucho tiempo.

Y sobre Sully…

Mi único problema con el regreso de Sully es que se siente artificial. Está bien, seguro, tal vez él quiera venir para estar allí para Brennan después de escuchar sobre su padre, pero ha pasado tanto tiempo desde que lo hemos visto que parece fuera de lugar que lo haga.

De hecho, parece que esta es la temporada final, por lo que un personaje importante de las primeras temporadas regresa como una forma de decir adiós a la serie. No es necesariamente algo malo, pero podría haberse hecho con más facilidad.

La presencia de Sully no tiene nada que ver con tratar de interponerse entre Booth y Brennan (aunque básicamente no impide que todos en el Jeffersonian se asusten al respecto). Él está allí para ver a alguien que le importa y, en última instancia, para empujarla hacia Booth.

También en este caso, a Brennan le resulta más fácil abrirse a alguien a quien no ha visto en mucho tiempo que a las personas que forman parte de su vida cotidiana. Él es exactamente lo que ella necesita en ese momento, e incluso le da algunos consejos antes de que se vaya.

Otros pensamientos:

Si alguna vez hubo un mal momento para que un hombre le disparara una flecha a Booth, es ahora. Ese pobre tipo no tuvo oportunidad.

Realmente desearía haber podido ver a Russ en el funeral.

Aubrey, como siempre, me hace reír con su obsesión por la comida. “Eso es considerado. Nos dejaron algo de cecina y algunas huellas dactilares”.

La forma en que Angela insinúa que Saque a Clark de la habitación para poder hablar con Brennan no tiene precio.

¿Qué te pareció este episodio de Bones ? ¡Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios a continuación!

Bones se transmite los martes a las 9/8c en FOX.

