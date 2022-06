Año Nuevo, nuevo alcalde: el archivo Eric Adams

Es oficial: Eric Adams es ahora alcalde de la ciudad de Nueva York. Nuestro nuevo alcalde ya ha tenido un comienzo casi vertiginoso, como parte de una promesa de "Hacer las cosas" en sus primeros 100 días. City Limits ha estado cubriendo al nuevo líder del Ayuntamiento durante casi dos décadas. Aquí hay algunos puntos destacados.

Michael Appleton/Oficina de Fotografía de la Alcaldía

Eric Adams presta juramento como el número 110 de la ciudad de Nueva York en Times Square minutos después de la medianoche del 1 de enero de 2022. Lea más cobertura política de la ciudad de Nueva York aquí.

Es oficial: Eric Adams es ahora alcalde de la ciudad de Nueva York. Nuestro nuevo alcalde ya ha tenido un comienzo casi vertiginoso, como parte de una promesa de "hacer las cosas" en sus primeros 100 días: horas después de su juramento en Times Square, justo después de que la pelota cayera el sábado por la mañana, un policía El oficial recibió un disparo mientras dormía en su vehículo personal en una comisaría de East Harlem. Adams luego visitó al oficial en el Centro Médico Weill-Cornell. Al día siguiente, según su agenda pública, asistió a un paro en el hospital en apoyo al policía herido. También firmó órdenes ejecutivas que continúan con el estado de emergencia de la ciudad debido a la pandemia de COVID-19 y para mantener vigentes los mandatos de vacunación para lugares cerrados, como restaurantes. También ha apoyado los mandatos de vacunas para los empleados del sector privado. Anduvo en bicicleta (con traje) y tomó el metro para ir a las cosas, e incluso ya llamó al 911 para informar sobre un asalto en curso, todo en su capacidad oficial como alcalde. El lunes, el primer día hábil del nuevo año, Adams tenía programadas una serie de apariciones en los medios temprano en la mañana, seguidas de una visita a una escuela del Bronx con el nuevo canciller del Departamento de Educación, David Banks, donde saludaría a los padres. La preocupación por el aprendizaje en persona probablemente surgirá en esas conversaciones, dado el aumento de los casos recientes de COVID-19, impulsados ??por la variante Omicron (al igual que el ahora exalcalde Bill de Blasio, Adams ha dicho que trabajará para mantener abiertas las escuelas). ) A medida que la ciudad de Nueva York se acerca a la era de Adams, la gran pregunta es: ¿Qué significará su administración para Nueva York? ¿Qué tipo de alcalde será Eric Adams? Una mirada a su pasado político puede ofrecer una respuesta. City Limits ha estado cubriendo al nuevo líder del Ayuntamiento durante casi dos décadas, desde su comienzo a la vista del público como reformador de la policía hasta su exitosa campaña para liderar la ciudad. Estos son algunos aspectos destacados de esa cobertura a lo largo de los años.

2002 – Crossing The Line: Vigilancia en las casas Ingersoll de Fort Greene La gentrificación en Fort Greene de Brooklyn en ese momento estaba dando paso a “casas de piedra rojiza históricas cada vez más caras y al florecimiento de nuevos cafés y bares”, impulsada en parte por una importante caída en el crimen local, informó City Limits en su edición de enero de 2002. “El crimen puede haber disminuido, pero los arrestos y las confrontaciones con la policía se han convertido en parte de la vida diaria”, dice la historia: el comienzo de la alcaldía de Michael Bloomberg y una era controvertida de vigilancia policial. Adams, entonces teniente de la policía de Nueva York en el distrito 88 de Fort Greene y fundador de One Hundred Blacks In Law Enforcement, lanzado bajo la administración de Giuliani para impulsar reformas policiales, ofreció sus pensamientos sobre el nuevo alcalde, después de septiembre. 11 Nueva York y el futuro de las relaciones comunitarias del NYPD:

Durante su campaña, el alcalde Michael Bloomberg afirmó que los perfiles raciales ni siquiera existían. No es sorprendente que su compromiso declarado recientemente de poner fin a tales prácticas no haya convencido a los reformadores de que habla en serio. “Problemas como el perfilado racial no desaparecen solo porque una gran tragedia haya golpeado la ciudad”, dice Adams. “El oficial que perfila antes del 11 de septiembre no pasó de repente una nueva hoja”.

2008 – Los activistas cambian de estrategia en la controversia sobre los refugios Unos años más tarde, Adams, ahora senador del estado de Brooklyn, se unió a la lucha contra un plan de la ciudad para trasladar el principal centro de admisión de la ciudad para hombres sin hogar en Manhattan a Bedford-Atlantic Armory en Crown Heights. Adams y otros que se oponen a la medida, que incluían a la entonces concejal de la ciudad, Letitia James, argumentaron que el vecindario ya estaba lidiando con una "saturación excesiva" de refugios y otros servicios sociales. 2009 – ¿ Más que palabras? Bloomberg y la carrera Este año, mientras el alcalde Bloomberg preparaba su campaña para un controvertido tercer mandato, el editor de City Limits, Jarrett Murphy, exploró el historial racial del titular en este artículo de octubre. “El alcalde ha tratado de reducir las disparidades raciales en las escuelas y la salud. Pero sus políticas sobre el crimen y el desarrollo han exacerbado las desigualdades”, se lee. El Senador Adams también intervino con algunas palabras fuertes que criticaron a Bloomberg y el uso omnipresente de parar y registrar por parte del alcalde.

“El alcalde Giuliani tenía un gran problema con el parar y registrar”, recuerda el senador estatal Eric Adams, demócrata de Brooklyn y capitán de policía retirado. “El departamento de policía de Bloomberg tiene cuatro veces más de ese mismo tipo de paradas. Han estado deteniendo a todo el mundo”.



Si bien admite que Bloomberg maneja la discusión pública sobre la raza mejor que Giuliani, los críticos del alcalde dicen que ese es un umbral bajo. “El alcalde Bloomberg se beneficia de uno de los peores períodos de nuestra historia. No estoy hablando del 11 de septiembre. Estoy hablando de Rudy Giuliani como alcalde”, dice Adams. "Quienquiera que haya venido después de él fue un suspiro de alivio, realmente no examinaste a la persona por sus propios méritos".

2013 – El ex policía Gadfly se acerca a la coronación como presidente del condado de Brooklyn

perla gabel

Adams haciendo campaña para presidente del condado de Brooklyn en 2013.

En 2013, el escritor Norm Oder analizó la campaña de Adams y la victoria casi asegurada para presidente del condado de Brooklyn. El artículo revisita algunos de los aspectos más destacados de Adams durante su mandato como senador estatal, incluidas sus críticas a las paradas y cacheos y una extraña campaña publicitaria que alentaba a los jóvenes de la ciudad a subirse los pantalones ("Siéntete orgulloso de tu apariencia: si te levantas los pantalones , también elevarás tu imagen”, cita la campaña “Stop the Sag!”.

En preguntas enviadas por correo electrónico a su campaña (un asistente dijo que Adams estaba demasiado ocupado para una entrevista), se le pidió a Adams que priorizara. Citó la educación financiera (ayudar a las personas a corregir los puntajes crediticios), el apoyo a las pequeñas empresas (incluida la contratación de un reclutador de negocios para el distrito), impulsar el turismo (que ya creció significativamente bajo Markowitz) y llevar a los profesionales de la salud a las "zonas de empoderamiento" para impulsar la comunidad. salud. Este último puede ser el único con un precio potencialmente alto. Adams también ha mencionado la defensa educativa (conseguir que los estudiantes de secundaria reciban crédito por la tutoría), hacer que Brooklyn sea más amigable para las personas mayores y asegurarse de que sus nombramientos en el panel educativo tengan experiencia en el sistema. En cuanto al ejemplo de Stringer de despolitizar la selección de juntas comunitarias y proporcionar planificadores urbanos para ayudar a las juntas, Adams dice que admira el historial de Manhattan BP y está “considerando cuidadosamente” tales ideas.

2014 – New Brooklyn Beep Adams ofrece continuidad y cambio

City Limits habló con Adams al comienzo de la presidencia de su condado (él es el primer habitante negro de Brooklyn en ocupar el cargo) en enero de 2014. Detalló sus planes para ampliar la accesibilidad de la oficina y los servicios para los electores, e ideas para impulsar aún más la ciudad de Brooklyn. perfil de turismo (una propuesta que ofreció en ese momento: lanzar la versión propia del condado de la caída de la bola de Nochevieja, algo que Adams entregó un año después con una cuenta regresiva y un espectáculo de fuegos artificiales en Coney Island).

Adams también discutió su decisión en ese momento de no unirse a un grupo de funcionarios electos de Brooklyn que presionaban por una mayor supervisión y una producción más rápida de viviendas asequibles en el controvertido desarrollo de Atlantic Yards.

“Fue una decisión de metodología”, dijo Adams. “Todo el mundo sabe que puedo ser un lanzallamas; ahora tengo que ser un productor de coalición”.

perla gabel

Eric Adams durante su primera campaña para presidente del condado.

2014 – El Plan de Vivienda De Blasio Promete Inclusión, Densidad Cuando el alcalde Bill de Blasio tomó el timón en el Ayuntamiento y presentó su plan de vivienda, que se centró en gran parte en la idea de crear una ciudad más densa a través de la rezonificación y los requisitos obligatorios de vivienda asequible, Adams estaba a bordo del auge del desarrollo.

La ciudad pronto comenzará de 10 a 15 estudios de posibles rezonificaciones, probablemente nuevos, ya que revisar los de la era de Bloomberg no parece algo que le interese al equipo de De Blasio. avanzando en la rezonificación de cualquier área. No existe una fórmula para toda la ciudad sobre cómo se vería la vivienda inclusiva: no se negociará desarrollador por desarrollador, dicen los funcionarios de la administración, sino que se adaptará a cada rezonificación individual. “Construye, bebé, construye. Construya alto, construya alto”, dijo el presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, quien se unió a de Blasio y otros funcionarios electos para la presentación del plan cerca de un sitio de construcción de viviendas en Brooklyn. “Los martillos neumáticos deberían escucharse en toda esta ciudad”.

En su papel como presidente del condado, Adams recomendó en contra de la rezonificación de East New York de De Blasio en 2015, pero se pronunció a favor de otros, incluida la expansión propuesta de Industry City y el plan de rezonificación de Gowanus (aunque Adams enfatizó que este último debe estar vinculado a mejoras para los campus locales de NYCHA).

2014 – El optimismo cauteloso saluda los planes de remodelación de Brooklyn de De Blasio

Adams ha defendido durante mucho tiempo la remodelación de Broadway Junction y fue una de las partes interesadas, junto con la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad y el ex concejal Rafael L. Espinal Jr., para lanzar una "visión" en 2019 para convertir el área en un importante negocio. y centro comercial. Ese plan aún no ha despegado.

El presidente del condado habló con City Limits sobre sus esperanzas para el vecindario desde 2014.

Adams llama al corredor de Broadway “una ubicación excelente” para la mejora de la zonificación, gracias a su proximidad al transporte público, con las líneas J y M recorriendo su longitud y Broadway Junction en su extremo este. “No queremos ver lo que ha sucedido en el centro de la ciudad, donde la gente está tratando de hacer torres de mil pies”, dice, pero estima que Broadway podría manejar la construcción de hasta diez pisos. Adams dice que respalda un modelo 50/30/20, donde el 20 por ciento de las unidades se designan como "de bajos ingresos" y el 30 por ciento de "ingresos moderados", de modo que "podemos tener al maestro, al contador, a los habitantes de Brooklyn de ingresos medios". poder permanecer en la comunidad”. Adams insiste en que este plan no debe verse como similar a las rezonificaciones de la era de Bloomberg. “Los últimos 12 años se trataba solo de construir, no de proteger a los inquilinos”, dice Adams. Con la nueva administración, dice, "lo bueno de esto es que todos están en la misma página, hablando de mantener estas comunidades asequibles".

2015 – Los peligros y el potencial de cerrar Rikers Island

Hace seis años, cuando la campaña para cerrar Rikers Island cobraba fuerza, City Limits se puso en contacto con los 51 miembros del Concejo Municipal, así como con los cinco presidentes municipales para conocer su posición sobre la propuesta. Adams, quien desde entonces respaldó y prometió llevar a cabo el plan de De Blasio de cerrar la cárcel en problemas y reemplazarla con cuatro nuevos sitios, estaba en contra de la idea en ese momento.

El presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, estaba firmemente del lado de la reforma y en contra del cierre de Rikers. “Creo que cerrar Rikers crearía más problemas para nuestra ciudad de los que resolvería”, dijo en un comunicado. “Eliminar el complejo no es una opción segura”.

2018 – Max & Murphy: Brooklyn BP Adams indeciso sobre la elección del gobernador, pistas sobre el lanzamiento de la alcaldía

Tres años antes de las elecciones a la alcaldía de 2021, Adams se detuvo para una entrevista con el podcast Max & Murphy para hablar sobre la política de la ciudad y sentar las bases para una candidatura al Ayuntamiento.

“Estoy emocionado por eso. Creo que lo que pudimos hacer aquí en Brooklyn y mi percepción de hacia dónde creo que debe ir la ciudad, creo que será diferente a todos los candidatos que se postulan, que están pensando en postularse”, dijo Adams a los anfitriones. Ben Max y Jarrett Murphy, diciendo que estaba trabajando en una plataforma de campaña, que incluiría, dijo, reformar las formas en que las agencias de la ciudad trabajan juntas para asegurarse de que sean cohesivas y persigan los mismos objetivos. “Número uno, quiero crear una misión clara para la ciudad, que todas las agencias… deberían avanzar hacia esa misión”, dijo.

Límites de la ciudad · Max & Murphy: Brooklyn BP Adams indeciso sobre la elección del gobernador, pistas sobre la propuesta de la alcaldía

2019 – CityViews: el estado debe equipar a la ciudad para combatir verdaderamente la crisis de personas sin hogar Adams escribió este artículo de opinión para City Limits describiendo las formas en que cree que la ciudad y el estado deberían lidiar con la falta de vivienda, pidiendo a los legisladores de Albany que aprueben una legislación estancada durante mucho tiempo que crearía un nuevo subsidio de alquiler estatal para los neoyorquinos que enfrentan el desalojo. También criticó el enfoque de De Blasio sobre la falta de vivienda y calificó el plan del alcalde como “un buen comienzo”, pero no lo suficiente.

“ compromiso con las soluciones de vivienda permanente se queda corto para la magnitud de la emergencia que enfrentamos. Su propuesta de reserva del cinco por ciento de los 300 000 apartamentos asequibles nuevos y conservados que se proyecta construir entre ahora y 2026 no aborda las necesidades inmediatas de vivienda de decenas de miles de neoyorquinos que están listos para abandonar el sistema de refugios”, Adams escribió.

“No podemos aceptar la falta de vivienda crónica como la nueva normalidad en las zonas urbanas de Estados Unidos. Debemos elevar el nivel de la oferta de viviendas de apoyo que creamos”.

2020 – Brooklyn Beep Adams se une a Mayoral Field, denunciando 'disfunción'

Adams se unió oficialmente a la carrera por la alcaldía en noviembre de 2020, anunció su candidatura al más puro estilo pandémico, en Zoom, y se comprometió a crear un gobierno municipal más eficiente y funcional.

Adams enfatizó la seguridad y la fuerza, refiriéndose a la “armadura” que había usado en las “batallas” a lo largo de los años y su afán por seguir luchando por una ciudad que fuera “más segura, más justa y mejor”. Como había anticipado en conversaciones durante el año pasado, Adams basó su justificación para una candidatura a la alcaldía en una crítica de la gestión del alcalde actual. En sus comentarios del miércoles, fusionó ese argumento con un llamado a la justicia racial. “Nuestra ciudad se enfrenta a una crisis como nunca hemos visto. Hemos perdido casi 25,000 neoyorquinos por este virus y cientos de miles de empleos. Lo sé muy bien. Y seguimos perdiendo”, dijo. “Son los neoyorquinos negros y morenos los que más están perdiendo. Y eso no es nada nuevo”. “Para demasiados, fue la desigualdad y la injusticia, el gobierno indiferente y disfuncional lo que los mató y debemos ser claros al respecto”, dijo. “La gente habla de la 'Historia de dos ciudades', pero debemos reconocer que la disfuncionalidad del gobierno es el autor de ese libro”.

Febrero de 2021 – Policy Shop: Poner fin a la inmunidad policial, combatir los delitos motivados por el odio y hacer crecer las granjas urbanas

En la campaña electoral, Adams expuso una serie de ideas y políticas: su apoyo para otorgar a los inmigrantes no ciudadanos el derecho al voto, un plan para convertir los sitios de vacunación contra el COVID en clínicas de salud comunitarias permanentes o una propuesta para expandir enormemente las granjas urbanas de la ciudad.

plan se trata tanto de canalizar una próxima ciudad agraria de Nueva York para servir a la salud pública y la justicia económica como de facilitar ese cambio a la agricultura en primer lugar. “Nuestra economía agrícola urbana se está multiplicando y avanzando a un ritmo vertiginoso. A medida que sus nuevas tecnologías se desarrollan rápidamente, es crucial que esta economía mantenga un compromiso igualmente furioso con la justicia social”, se lee en el informe Adams.

Marzo de 2021: los candidatos a la alcaldía de Nueva York le piden que se presente en las urnas. ¿Hicieron ellos?

Hasta marzo de 2021, Adams había emitido su voto 42 veces en las elecciones de la ciudad de Nueva York, el tercero más alto de los candidatos demócratas a la alcaldía, según un análisis de City Limits (Adams se saltó las primarias presidenciales de Barack vs. Hillary en 2008, según muestran los registros. Él también fue un republicano registrado de 1997 a 2001).

Abril de 2021: al defender la 'vigilancia de precisión', Adams adopta un término que los críticos de la policía han apuntado

Gran parte de la elección de alcalde se centró en cómo los candidatos abordarían la seguridad pública y su enfoque hacia la policía de Nueva York. En este artículo de abril, Jarrett Murphy explora lo que Adams, él mismo un excapitán de la policía de Nueva York, realmente quiere decir cuando defiende el concepto de "vigilancia de precisión".

El conocido abogado de libertades civiles Norman Siegel, un aliado de Adams, cree que el candidato comprende la necesidad de una reforma policial más profunda. “Sin duda en mi mente, cuando Eric sea alcalde, los neoyorquinos tendrán un NYPD diferente. Sería más respetuoso de los derechos constitucionales, de las libertades civiles y, al mismo tiempo, mantendría seguros a los neoyorquinos”. Combatir la violencia armada es importante, dice Siegel, y la precisión en la vigilancia es posible. Además, le ha dicho a Adams que si sus políticas policiales violan las libertades de los neoyorquinos, "voy a terminar demandándote". “Y nos reímos, pero él entiende eso”, continúa el abogado. “Y eso podría ser un poco disuasorio”.

Adi Talwar

El candidato a alcalde Eric Adams en el sur del Bronx a mediados de abril de 2020 por la tarde.

Mayo de 2021: el próximo alcalde puede ser su vecino. A estos neoyorquinos no les importa. Antes de las preguntas sobre la verdadera residencia de Adams, es decir, si realmente vive en su casa de piedra rojiza de Bed-Stuy, el reportero de City Limits, David Brand, estaba investigando el papel del presidente del condado como propietario, arrendador y vecino.

Alex Cintron nunca conoció al dueño de la casa de piedra rojiza de al lado en Bedford Stuyvesant. Dijo que ni siquiera ha oído hablar de su vecino, que resulta ser el presidente del condado de Brooklyn y, muy posiblemente, el próximo alcalde. “No sé quién es Eric Adams”, dijo Cintron cuando regresaba a casa del trabajo el 13 de mayo. Se detuvo en los escalones afuera de su apartamento de Lafayette Avenue para buscar a Adams en línea, solo para estar segura. “No, nunca lo había visto antes”, confirmó ella.

Junio ??de 2021: Eric Adams ofrece un recorrido por Brooklyn Brownstone como prueba de que vive en Nueva York Semanas más tarde, en uno de los momentos más extraños de una extraña temporada electoral, Adams abrió su apartamento a los periodistas como prueba de que el apartamento con jardín de Brooklyn es su verdadera morada.

david marca

Eric Adams se dirige a los periodistas fuera de su casa de piedra rojiza Bed Stuy.

Junio ??de 2021 : Eric Adams adopta un tono de celebración cuando comienza el conteo de opciones clasificadas Todavía pasarían algunas semanas antes de que se contaran los votos finales y se anunciara un ganador oficial, pero Adams estaba declarando la victoria la noche de las primarias, donde se dirigió a los seguidores en una fiesta de la victoria celebrada en un elegante club de Williamsburg.

“La ciudad de Nueva York dijo: 'Nuestra primera opción es Eric Adams'”, dijo Adams, el actual presidente del condado de Brooklyn, en declaraciones el martes por la noche.



os resultados preliminares fueron suficientes para superar a Andrew Yang, el principal rival de Adams, quien concedió la carrera más temprano en la noche. “Como saben, soy un hombre de números”, dijo Yang a una multitud en Hell's Kitchen, su vecindario natal. “Soy alguien que trafica con lo que está pasando por números y no voy a ser el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York en base a los números que han llegado esta noche. Estoy concediendo esta carrera”. En su aparente discurso de victoria, Adams le disparó a Yang y dijo que “las redes sociales no eligen a un candidato. Las personas en el Seguro Social eligen a un candidato”.

Ese Olumhense

Adams celebra en una fiesta de la noche de las elecciones después de las primarias de 2021.

Septiembre de 2021: Eric Adams promociona las conversiones de hoteles en un plan para abordar la falta de vivienda Ahora en el camino de las elecciones generales, donde se enfrentó al republicano Curtis Sliwa, Adams presentó un componente importante de su plan de vivienda: convertir hoteles vacíos en los distritos exteriores en 25,000 unidades de vivienda de apoyo y permanentemente asequible.

Cualquiera que sea el objetivo real, el apoyo de Adams para las conversiones de hoteles ha entusiasmado a los defensores de la vivienda, los proveedores de servicios sociales y los desarrolladores sin fines de lucro, quienes dicen que una estrategia centralizada del Ayuntamiento hará que los proyectos se hagan realidad. La propuesta se basa en la nueva Ley de Vivienda para Nuestros Vecinos con Dignidad (HONDA) de Nueva York, que desbloquea $100 millones en fondos estatales para convertir edificios comerciales y hoteles en viviendas asequibles específicamente para los neoyorquinos y las personas sin hogar, una fracción de lo que costaría comprar y convertir hoteles en toda la ciudad. “Vamos a ser más grandes y mejores. Esta crisis exige una respuesta bastante expansiva”, dijo Laura Mascuch, directora ejecutiva de Supportive Housing Network of New York.

Septiembre de 2021: el candidato demócrata a la alcaldía, Eric Adams, promete cambiar la reputación de 'antinegocios' de la ciudad de Nueva York

Al presentar su alcaldía a un grupo de líderes empresariales de la ciudad este otoño, Adams enfatizó una ruptura con su predecesor en lo que respecta a sus planes económicos y cómo lidiar con las grandes empresas.

“Nueva York ya no estará en contra de los negocios”, dijo Adams, quien probablemente gane la carrera por la alcaldía debido a la abrumadora mayoría de votantes demócratas de la ciudad, dijo el lunes por la mañana, al presentar un plan múltiple que incluye incentivos fiscales y cambios de zonificación para atraer industrias en crecimiento como la ciberseguridad y blockchain, y ofrecen cuidado infantil gratuito o subsidiado para todos los padres.

Noviembre de 2021: Eric Adams declara la victoria sobre Curtis Sliwa para convertirse en el segundo alcalde negro de la ciudad de Nueva York

La larga temporada de elecciones llegó a su fin en noviembre, cuando Adams vio una fácil victoria sobre el fundador de Guardian Angels, Sliwa, con más del 66 por ciento de los votos. Se convertirá en el segundo alcalde negro de la ciudad, siguiendo los pasos del difunto David Dinkins.

“La gente de nuestra ciudad ha hablado”, dijo Adams a los cientos de asistentes presentes. “Y esta noche Nueva York ha elegido a uno de nosotros”. A lo largo de su campaña, que comenzó oficialmente en noviembre de 2020, Adams ha destacado su origen de clase trabajadora y sus décadas de experiencia como servidor público, primero como policía de tránsito en la policía de Nueva York, luego como capitán de policía y senador estatal que sirvió cuatro mandatos en Albany. Adams, padre de uno, ha sido presidente del condado de Brooklyn durante siete años. “La campaña nunca, nunca, nunca fue sobre mí”, dijo Adams el martes. “Esta campaña fue sobre la ciudad y la gente que vive en ella”, agregó, “los desatendidos, los marginados, los abandonados”.

Eric Adams para Nueva York

Eric Adams después de emitir su voto en las elecciones generales de noviembre.

Diciembre de 2021: el alcalde electo Eric Adams recauda alrededor de $1,2 millones para transición e inauguración

El comité de transición de Eric Adams recaudó más de $ 1 millón para financiar su transición e inauguración en curso, anunció su campaña el miércoles. Hasta el 30 de noviembre, según una declaración de divulgación producida por el equipo de transición, Adams había recaudado $993,478 de alrededor de 530 donantes, incluidos casi 150 de fuera de la ciudad de Nueva York.

Los donantes incluyen al ejecutivo saliente de Disney, Alan Horn, que vive en Los Ángeles, y contribuyó con $5,100, al igual que su esposa, Cindy Horn. El banquero de inversiones con sede en Wyoming, Herbert Allen, también donó 5100 dólares, junto con Timothy Armstrong, director ejecutivo de Flowcode, una empresa que fabrica códigos QR. El ejecutivo de la Fundación Ford, Darren Walker, también contribuyó con la cantidad máxima, $5,100, al igual que Tyler y Cameron Winklevoss, ambos de Winklevoss Capital Management, los gemelos quizás más conocidos por sus afirmaciones sobre la idea detrás de Facebook. El empresario y abogado Norm Brodsky donó $5000, y Susan y David Rockefeller donaron $3100 cada uno.

Diciembre de 2021: ¿Consejos de los defensores para Eric Adams? Mejor coordinación entre las agencias de vivienda y personas sin hogar de la ciudad de Nueva York

Mientras el alcalde electo Eric Adams se prepara para abordar la actual crisis de personas sin hogar de la ciudad de Nueva York, defensores influyentes y líderes institucionales lo instan a mejorar la coordinación entre las agencias de vivienda y servicios para acelerar los traslados a hogares permanentes. También recomiendan que cree un puesto completamente nuevo con una misión singular: terminar con la falta de vivienda.

“No podemos tener los silos que hemos tenido”, dijo Christine Quinn, expresidenta del Concejo Municipal y ahora directora ejecutiva del refugio familiar y proveedor de vivienda de apoyo Win. “Es increíblemente ineficaz. Necesitamos que el dinero se detenga con una persona y esa persona debe informar directamente al alcalde”.

david marca

En la campaña electoral, Eric Adams anunció su plan para convertir hoteles en dificultades en viviendas para personas sin hogar.

