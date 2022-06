Alternativas al aumento del salario mínimo

Los problemas del salario mínimo hoy en día son objeto de acalorados debates. Si bien la mayoría de la gente está de acuerdo en que la sociedad se beneficia de la plena participación de ciudadanos capaces en la economía, hay desacuerdo sobre cómo llegar allí. Los grandes focos de pobreza, la fuerte dependencia de la asistencia del gobierno y el creciente número de familias sin hogar subrayan la necesidad de cambios en la forma en que el gobierno aborda la desigualdad de ingresos.

Elevar el salario mínimo es una solución que a menudo se promociona como la garantía de un ingreso autosuficiente. Al igual que con cualquier política pública propuesta, existen pros y contras que se deben considerar al examinar los méritos de un aumento del salario mínimo. Quienes se oponen a los aumentos del salario mínimo abogan por enfoques alternativos que compensarían las consecuencias no deseadas de un aumento del salario mínimo, como despidos y menos puestos de trabajo en algunas empresas.

¿Qué es un salario digno?

Los políticos discuten sobre si el salario mínimo debería ser un salario inicial que ayude a los trabajadores a poner un pie en la puerta o un salario digno que cubra las necesidades básicas. En muchas partes del país, un salario digno es mucho más alto que el salario mínimo federal. No obstante, un aumento del salario mínimo proporcionaría un nivel de vida más alto para los trabajadores no calificados y los adultos jóvenes, particularmente en lugares donde el costo de vida ya es bajo. Podría decirse que un aumento del salario mínimo federal no haría mucho por los trabajadores en ciudades y estados donde el costo de vida es exorbitante para la persona promedio.

El costo de vida es un factor clave en el alcance de un cheque de pago para satisfacer las necesidades humanas básicas. La calculadora de salario digno del Instituto de Tecnología de Massachusetts muestra cuánto dinero deben ganar los trabajadores para cumplir con los estándares mínimos de vida en un área determinada. La herramienta se puede utilizar para ayudar a establecer salarios dignos basados ??en la ubicación.

Por ejemplo, un adulto soltero en Toledo, Ohio, necesitaría trabajar a tiempo completo a $12.52 por hora para ser autosuficiente. Si ese mismo adulto tuviera dos o tres dependientes, un salario digno sería de $39.94 o $47.24, respectivamente. En una ciudad más cara como San Francisco, California, una persona sola necesitaría ganar $28 por hora o $68,93 con dos dependientes y $90,62 con tres dependientes.

Ventajas de los aumentos de salario mínimo

Según las disposiciones de la Ley de Normas y Trabajo Justo promulgada en 1938, los trabajadores tienen derecho a un salario mínimo federal que el Congreso aumenta periódicamente. Recientemente, el salario mínimo federal se elevó a $ 7.25 en 2009, pero se mantuvo sin cambios a medida que los gastos de manutención se dispararon durante la próxima década. La Ley de aumento salarial de 2021 se introdujo para aumentar el salario mínimo federal a $ 15 para 2025. Con base en datos del Instituto de Política Económica, o EPI, los proponentes del proyecto de ley estimaron que el aumento salarial sugerido beneficiaría al 21 por ciento de los mano de obra, agregando $ 3,300 adicionales al año a los presupuestos familiares de cajeros, trabajadores de comida rápida y otros trabajadores de servicios.

Un salario mínimo federal de $15 podría ayudar a acercar a los trabajadores mal pagados a un estilo de vida de clase media y reducir las disparidades raciales y de género en los ingresos. Además, el EPI afirmó que los $ 107 mil millones proyectados en salarios más altos estimularían las compras y el crecimiento económico en las comunidades menos prósperas. El instituto de política no partidista Center for American Progress afirma que aumentar el salario mínimo nunca ha dañado la economía y que impulsaría el crecimiento sostenible. Otros efectos positivos de aumentar el salario mínimo en 2021 incluyen la reducción de la demanda de programas sociales de red de seguridad respaldados por impuestos, como SNAP y Medicaid, porque los trabajadores podrían pagar los alimentos y las primas de atención médica.

Desventajas de un salario mínimo

Los opositores creen que un aumento del salario mínimo impuesto por el gobierno federal en realidad podría perjudicar a los trabajadores, como lo explica LendingTree. Por ejemplo, muchos trabajadores de servicios están empleados en restaurantes que tienen un escaso margen de beneficio. Aumentar el salario mínimo de $7.25 a $15 podría obligar a algunos dueños de restaurantes a cerrar sus puertas y despedir a las camareras, azafatas y personal de cocina.

Es probable que algunas empresas reduzcan costos al reducir los niveles de personal, lo que resultaría en una mayor carga de trabajo para los empleados restantes. Los empleadores podrían invertir en máquinas, robots y software como una solución rentable a los aumentos del salario mínimo. Otra estrategia reactiva puede ser el mayor uso de contratistas independientes sobre los trabajadores asalariados para ahorrar dinero en beneficios. Los precios de los bienes y servicios pueden dispararse si las empresas deciden trasladar los costos laborales a los consumidores, provocando inflación y, por lo tanto, anulando el propósito y los objetivos de un aumento del salario mínimo.

Créditos tributarios por ingreso del trabajo

El aumento de los créditos fiscales por ingreso del trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) ofrece una solución a los aumentos del salario mínimo que no llegan lo suficientemente lejos como para ayudar a quienes más lo necesitan, sugiere Harry J. Holzer en la revista Time . Los asalariados de bajos ingresos reciben créditos fiscales EITC y reembolsos del gobierno en el momento de la declaración de impuestos para incentivar el trabajo. Holzer argumenta que aumentar los EITC estatales y federales y ampliar la elegibilidad beneficiaría a los trabajadores pobres más que un aumento del salario mínimo. Los aumentos del EITC podrían agregarse a un proyecto de ley de reforma fiscal existente o respaldarse con recortes en otros lugares del presupuesto federal.

Subsidios Salariales

Similar a la idea detrás de los Créditos Tributarios por Ingreso del Trabajo, los subsidios salariales ayudarían a las familias de clase trabajadora a lograr un mejor nivel de vida. El gobierno pagaría un subsidio para complementar el salario prevaleciente en el mercado que ofrecen los empleadores para trabajos no calificados o semicalificados. Los subsidios se basarían en los ingresos y se eliminarían gradualmente a medida que aumentara el salario con años de experiencia o promoción.

Créditos fiscales por hijos

Cada año, los trabajadores con al menos $ 2,500 en ingresos del trabajo pueden reclamar un crédito fiscal por hijos (CTC) por cada hijo dependiente menor de 17 años, según Kiplinger. Para compensar las dificultades de ingresos causadas por la pandemia de COVID-19, se eliminó el tope de $2500 y el crédito estándar se aumentó a $3000 por niño o $3600 por niño menor de 6 años. Los aumentos fueron una medida de alivio temporal bajo el Plan de Rescate Estadounidense. Hacer que los aumentos sean permanentes para las familias de bajos ingresos ofrece una alternativa a los aumentos del salario mínimo. El crédito fiscal actuaría como un subsidio salarial que ayudaría a los trabajadores con salario mínimo a pagar el cuidado de niños en sus salarios.

Reducir las primas de atención médica

Reducir las primas de atención médica o brindar atención médica universal eliminaría uno de los mayores costos que enfrentan los empleados. Los trabajadores con condiciones de atención médica graves o crónicas luchan con los gastos médicos de bolsillo y el alto costo de los medicamentos recetados. Es más, si los empleadores no tuvieran que gastar tanto dinero en los beneficios de atención médica de los empleados, podrían ofrecer salarios más altos para atraer y retener a los trabajadores, sugiere Fiscal Tiger.

Oferta Renta Básica Universal

El Ingreso Básico Universal, o UBI, es un programa socialdemócrata que proporcionaría a los ciudadanos estadounidenses un ingreso garantizado y potencialmente eliminaría la necesidad de un aumento del salario mínimo federal. Las personas recibirían cheques continuos y no estarían sujetos a requisitos de trabajo. Según la Universidad de Stanford, la idea utópica ha cobrado impulso a medida que los economistas buscan formas innovadoras de mitigar la pobreza y el desempleo exacerbados por la industrialización.

Programas de entrenamiento

Los problemas del salario mínimo hoy en día están vinculados a los problemas que enfrentan los trabajadores cuyas habilidades son limitadas, obsoletas o tienen poca demanda. Incluso los graduados universitarios pueden tener problemas para encontrar trabajos bien remunerados si carecen de habilidades comerciales prácticas. Es posible que tengan que conformarse con trabajos de salario mínimo o inscribirse en una escuela de posgrado y hundirse más en deudas.

La expansión y promoción de los programas federales de capacitación y asesoramiento laboral de la Ley de Innovación y Oportunidades en el Lugar de Trabajo podría ayudar a que más trabajadores superen la pobreza. Los participantes del programa serían capacitados para satisfacer las necesidades de mano de obra de la comunidad local. Los trabajadores calificados tienen más posibilidades de disfrutar de un estilo de vida de clase media independientemente de la ayuda del gobierno.

