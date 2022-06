ACCIDENTES DE LOEN EN 1905 Y 1936

Por el geólogo Christer Hoel, M.Sc.

Los turistas llegaban a la zona en cantidades cada vez mayores y eran transportados con el barco turístico "Lodalen" sobre el lago en su camino hacia el glaciar Kjenndalsbreen.

Mapa de Loen y el lago Lovatnet.

Pero cerca de Bødal y Nesdal también se encontraba la montaña Ramnefjellet, de 1493 metros de altura, desde la cual habían comenzado a producirse una serie de desprendimientos de rocas cada año. Especialmente durante 1904, el número de estos desprendimientos de rocas fue en aumento.

La naturaleza había comenzado a dar sus avisos de lo que estaba por venir. Pero la vida siguió con normalidad y la gente tenía otras cosas en qué pensar. ¿Habría una guerra contra Suecia? Esto fue en la época en que la unión estatal con Suecia estaba a punto de disolverse y Noruega sería un estado totalmente independiente.

Desde la parte sur del lago Lovatnet, con el barco turístico “Lodalen” y la montaña Ramnefjellet al fondo. Foto tomada a principios del siglo XX. Loen en Nordfjord a principios del siglo XX. Los asentamientos Bødal y Nesdal en la parte sur del lago Lovatnet.

Cerca de la medianoche del 15 de enero de 1905, la población de Bødal y Nesdal escuchó dos explosiones gigantescas. Un gran trozo de Ramnefjellet con un tamaño de alrededor de 50000 metros cúbicos había caído desde una altura de 500 metros y empujó un gran pedregal frente a él, con la consecuencia de que alrededor de 350000 metros cúbicos de bloques, piedras y grava terminaron en el lago Lovatnet.

Foto tomada en el asentamiento de Bødal después de la avalancha de rocas y las siguientes olas.

Esto creó olas que aniquilaron gran parte de los edificios y la vida en Bødal y Nesdal. En Outer Nesdal solo se encontró un caballo con vida. Las olas, en número de tres como es habitual por estos hechos, destruyeron 60 casas, todas las casas de botes, 70-80 botes y además murieron 94 vacas, 10 caballos, 145 ovejas y 16 cerdos. 61 personas perdieron la vida, la mitad de la población de Bødal y Nesdal juntas. Solo se encontraron diez.

La ola más grande tenía 40,5 metros de altura, se extendió en dos direcciones y se percibía a gran distancia. Tan lejos como en el extremo norte del lago, se midió una ola de casi seis metros de altura y destruyó un puente.

El barco turístico «Lodalen» fue lanzado 300 metros tierra adentro por la última ola.

Después de la avalancha, la población superviviente volvió a Bødal y Nesdal y reconstruyó sus granjas y casas. Esta vez, sin embargo, estos se colocaron un poco más arriba.

Los geólogos eran de la opinión de que Ramnefjellet no produciría más avalanchas de rocas, al menos no de mayor tamaño, y que el lago Lovatnet ahora se había llenado hasta el punto de que incluso una gran avalancha de rocas no crearía grandes olas. Por lo tanto, la reconstrucción en un nivel algo más alto se consideró segura.

Con el paso de los años, los asentamientos Bødal y Nesdal se restablecieron y florecieron de muchas maneras. Los turistas pronto regresaron. También el rey Haakon VII de Noruega, el emperador Wilhelm II de Alemania y otros miembros de la realeza visitaron Loen.

La montaña Ramnefjellet también fue tranquila y pacífica durante muchos años. Pero en la década de 1930, las personas que caminaban en lo alto de Ramnefjellet notaron que se había desarrollado una fractura y que esta fractura se estaba ensanchando. A fines del verano de 1936, se produjeron caídas de rocas casi a diario. Nuevamente la naturaleza dio sus señales.

Después de la avalancha de 1905 se produjo.

A las cuatro y media de la mañana del domingo 13 de septiembre de 1936, la población de Bødal y Nesdal escuchó un estruendo proveniente del Ramnefjellet, que poco tiempo después fue seguido por un estruendo atronador. Un millón de metros cúbicos de roca cayeron desde una altura de 800 m en el lago Lovatnet, empujando el agua hacia arriba y creando tres olas; la más alta una ola de más de 74 metros de altura, que partió en dos direcciones, aplastando por completo todas las granjas de Bødal y gran parte de las granjas de Nesdal.

16 fincas fueron erradicadas totalmente a lo largo del lago, en total 100 casas destruidas, lo mismo sucedió con puentes, una central eléctrica, un taller, un aserradero, varios molinos de granos, un restaurante y una escuela. Se hundieron un barco de vapor y una lancha a motor. Casi todos los demás barcos alrededor del lago se hundieron o se estrellaron.

Las olas influyeron en el lago Lovatnet hasta la desembocadura. Cuatro de las víctimas vivían a lo largo del lago, lejos de Bødal y Nesdal; dos de ellos incluso cerca de la desembocadura, donde se produjo un tsunami que generó una ola de 12,6 metros de altura. Las inundaciones del río Loelva crearon daños a lo largo del río.

74 personas perdieron la vida, pero solo 33 de ellas fueron encontradas. 11 personas resultaron gravemente heridas. Sea Planes transportó a los heridos al hospital de Nordfjordeid.

Los restos del barco turístico «Lodalen» fueron arrojados 150 metros más hacia el interior. El suelo fue arrastrado de la mayoría de las áreas golpeadas por las olas.

Las granjas en Bødal fueron destruidas.

Después de este accidente, los geólogos del Servicio Geológico de Noruega examinaron la montaña y descubrieron que la avalancha de rocas había sido causada por la combinación del sistema de fracturas que se había desarrollado y la presión del agua en estas fracturas.

Más tarde, en 1936, se produjeron más avalanchas de rocas grandes, y en 1950 esto volvió a suceder. Ahora el lago se ha llenado y es tan poco profundo cerca de Ramnefjellet que no se pueden formar más olas grandes.

4500 personas estuvieron presentes en el funeral, que tuvo lugar en la iglesia de Loen. Entre ellos también estaba SAR el Príncipe Heredero Olav.

Nueve sacerdotes de la Iglesia de Noruega administraron el funeral. El funeral fue transmitido por radio a toda la nación.

Después del accidente de 1936, la población superviviente de Bødal y Nesdal no volvió a sus antiguos lugares de origen. Hoy hay algo de agricultura en Bødal y una población más pequeña. En Nesdal no hay población permanente.

Ramnefjellet después de la avalancha de rocas el 13 de septiembre de 1936. El asentamiento de Nesdal fue aniquilado en gran parte por las olas. El funeral. Haga clic en la imagen para ampliar. El monumento en Loen. Ramnefjellet y el lago Lovatnet. Foto: Ø. Heen 2016. Ver hacia el interior del lago Lovatnet.

Video – Deslizamiento de tierra noruego (1936)

Vídeo Avalancha de rocas de Loen (1936)

