6 consejos para trabajar con compañeros de trabajo que no te gustan

El trabajo sería totalmente increíble si siempre pudieras trabajar con las personas que te gustan. Estas son las personas a las que no solo respetas en el lugar de trabajo, sino que también estás feliz de socializar fuera del trabajo. ¿No sería eso un sueño hecho realidad?

Bueno, tal vez, y tal vez no. A algunas personas les gusta mantener una separación completa entre su trabajo y su vida social, otras se sienten cómodas invitando a sus compañeros de trabajo a su tiempo social. Pero todo el mundo quiere tener un buen lugar para ir a trabajar. Un buen lugar para trabajar se define por las personas que trabajan allí y las prácticas y el entorno del lugar de trabajo.

Desafortunadamente, no siempre puedes elegir a las personas con las que trabajas. Entonces, a veces te quedas atascado trabajando con un compañero de trabajo con el que no solo no haces clic, sino que es una persona que te disgusta activamente, o incluso crees que odias.

¿Cómo sobrevives a esta situación? (Claro, siempre puedes conseguir un nuevo trabajo y renunciar, pero es una tontería renunciar a un trabajo que te gusta en una organización que, por lo demás, es buena debido a un colega que no te agrada o que estás aprendiendo a odiar). Entonces, ¿qué puedes hacer? en lugar de renunciar?

Aquí hay seis consejos para llevarse bien incluso con las personas más molestas que no le agradan.

Documente el mal comportamiento del compañero de trabajo que no le gusta

Mia solía trabajar con una mujer que no podía soportar. Al principio, pensó que era solo su propia mezquindad. Era bonita e inteligente y ascendía rápidamente en la escala de la empresa. ¿Estaba simplemente celosa? Mia se convenció a sí misma de que ese era el caso: no le agradaba porque era mezquina y celosa.

Ahora, esa es una razón para que no le guste un compañero de trabajo, pero en este caso, resulta que no era la verdadera razón. Cuando le mintió a un alto cargo en otro departamento sobre el trabajo que había hecho Mia, se dio cuenta de que su compañero de trabajo era simplemente una persona horrible.

En ese momento, pudo ver que no era la única persona que la compañera de trabajo felizmente había sacrificado para verse mejor. Una vez que Mia supo esto sobre ella, entendió que su mente inconsciente había captado el carácter sórdido de la compañera de trabajo antes de que pudiera verlo claramente en acción.

Pero, Mia todavía tenía que trabajar con ella. Eran compañeros, por lo que no tenía poder de contratación/fuego sobre el compañero de trabajo. Por lo demás, a Mia le encantaba su trabajo y quería quedarse en él. Entonces, cambió activamente sus interacciones con el compañero de trabajo. Sabiendo que no tenía problemas para mentir sobre cualquier conversación, Mia dejó de hablarle cara a cara y se comunicó por correo electrónico para que cada interacción quedara documentada.

Si bien la supuesta colega siguió siendo una persona podrida, nunca volvió a hacer nada abiertamente para obstaculizar la carrera de Mia. Sabía que no volvería a salirse con la suya con ese comportamiento.

Identifique si usted es realmente el problema

A veces, la razón por la que no te gusta un compañero de trabajo es que esa persona tiene los mismos malos hábitos que tú. Cuando se reflejan en ti, no te gusta. A veces, no te gusta un compañero de trabajo porque esa persona siempre te critica o te dice qué hacer.

Pregúntate si sus quejas son válidas. Por ejemplo, cuando su enemigo de la oficina dice: "¿Vas a terminar ese informe a tiempo?" ¿Es quisquillosa y regañona o ha terminado el informe tarde en los últimos tres meses? Si es lo último, puedes arreglar tu relación arreglando tu propio comportamiento. Dado que el único comportamiento sobre el que tiene control es el suyo propio, es bueno saberlo.

Trate de aprender sobre el compañero de trabajo que no le gusta

Das a las personas que conoces y te gustan el beneficio de la duda con mucha más frecuencia que a los extraños. Cuando sepa qué hace que su compañero de trabajo se mueva, es posible que le guste más.

Por ejemplo, su compañero de trabajo que está de mal humor todo el tiempo podría haber pasado por un terrible divorcio en el que perdió la custodia de sus hijos. Comprensiblemente, ella no está feliz en este momento. Tal vez la gerencia la pasó por alto para promociones tres veces seguidas. Tal vez ella tiene un amor profundo y permanente por los gatos y solo quiere hablar de ellos.

Todo es posible y no hace que la persona sea aún más agradable, pero te hace ver de dónde viene. Y eso puede ayudarte a aprender a querer al compañero de trabajo que crees que no te gusta.

Sé el adulto en la habitación

Cuando estabas en la escuela primaria, los maestros esperaban que te llevaras bien con todos, sin importar nada. Si pudiste hacer eso cuando tenías siete años, ¿por qué no puedes hacerlo a los 37? La respuesta es que puedes.

No es necesario que se conviertan en los mejores amigos, es necesario que sean educados. Tienes que hacer tu trabajo. Ayudar a otras personas. No responda a la mezquindad y al mal comportamiento. Solo actúa amable y profesionalmente todo el tiempo. El profesionalismo puede ser contagioso.

Nunca, nunca chismes sobre el compañero de trabajo que no te gusta

Cuando tienes una compañera de trabajo que no te gusta, la tentación de hablar de ella con los compañeros de trabajo que te gustan a veces es abrumadora. Es divertido sentarse en el trabajo y hablar sobre la horrible Helga y la forma en que mastica su comida o usa Comic Sans en sus correos electrónicos.

Pregúntese, ¿qué bien hará esto? ¿Ayudará a su relación con Helga? No. ¿Te hará un candidato más fuerte para la promoción? No. ¿Hará que su departamento sea más productivo? Por supuesto que no.

No chismes. No te quejes. Solo sé amable. Trata al compañero de trabajo que no te gusta con profesionalismo y respeto.

Busque ayuda con el compañero de trabajo que no le gusta

Si su compañero de trabajo causa problemas reales con su trabajo, hable con su gerente. Pídale a su gerente de recursos humanos consejos sobre cómo llevarse bien con su compañero de trabajo. Realmente están ahí para ayudar y, muchas veces, es posible que un gerente reorganice las tareas para que no tenga que interactuar constantemente con un compañero de trabajo que no le gusta. Este es un último recurso, pero puede funcionar.

En general, recuerde que el trabajo es el trabajo y no amar todos los aspectos de su trabajo no significa que sea un mal trabajo o que sus compañeros de trabajo sean malas personas. Significa que tu vida es bastante normal.

————————————

Suzanne Lucas es una periodista freelance especializada en Recursos Humanos. El trabajo de Suzanne ha aparecido en publicaciones destacadas como Forbes, CBS, Business Insider y Yahoo.

Qué hacer si no soportas a alguien con quien trabajas

5 formas de manejar el trabajo con alguien que no puedes soportar

Matalos con amabilidad. Evítelos cuando sea posible. Tomar conciencia de la situación. Aborde el problema de frente. Tómese el tiempo para descomprimir.

¿Cómo lidias con un compañero de trabajo que literalmente no puedes soportar?

Cómo trabajar con un compañero de trabajo que no puedes soportar

Averigua qué es lo que te molesta. Esto puede parecer contrario a la intuición. Déjate despegar un poco. Pase lo que pase, esta persona no debería ocupar más espacio en tu cerebro del que se merece. Enfréntate a ellos si es necesario. Considere que usted podría tener su propio trabajo que hacer.

Qué hacer si no te gustan tus compañeros de trabajo

6 consejos para trabajar con personas que no te gustan

Documente el mal comportamiento del compañero de trabajo que no le gusta. Identifique si usted es realmente el problema. Trate de aprender sobre el compañero de trabajo que no le gusta. Sé el adulto en la habitación. Nunca, nunca chismees sobre el compañero de trabajo que no te gusta. Busque ayuda con el compañero de trabajo que no le gusta.

¿Cómo te enfrentas a un compañero de trabajo tóxico?

Lidiar con colegas tóxicos

Aprenda sobre ellos. Entender lo que está pasando con ellos. Desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables. Evite relacionarse con ellos innecesariamente. Intenta hablarlo. Hable con sus superiores al respecto.

Video: what to do when you can’t stand a coworker