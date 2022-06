6 consejos para hablar con ejecutivos

La primera vez que hice una presentación a un equipo ejecutivo, rápidamente me di cuenta de que no era un negocio como siempre. Había una energía diferente en la habitación. Fue intenso, eficiente y expectante. Nadie tenía que decirme que no había tiempo que perder; Era obvio. Sabía que era una oportunidad importante, pero en ese momento no me di cuenta de lo poco preparado que estaba para ella.

Afortunadamente, salió bien, pero me di cuenta de que trabajar con ejecutivos no es exactamente una reunión típica.

A medida que crezca en su carrera y se le ofrezcan más oportunidades, es probable que también tenga la oportunidad de interactuar con esos superiores. Cuando lo haga, notará que funcionan de manera un poco diferente. Leen situaciones más rápidamente, captan los significados detrás del mensaje y tienen una habilidad asombrosa para descifrar números y recordar información de una manera notable.

Entonces, si desea tener movilidad ascendente (léase: ser promovido), deberá comprender cómo ser visto y escuchado por esos gerentes de nivel superior de manera más efectiva. Comience con estos seis consejos para comunicarse con ejecutivos para que pueda comenzar a prepararse para esa interacción de alto nivel.

1. Vuelan a diferente altitud

Para tener las conversaciones más significativas, debe comprender a su audiencia.

Los ejecutivos ven a través de toda la organización (o industria) y conectan los puntos de arriba a abajo. Entonces, para conectarse de manera más efectiva con ellos, debe comprender cómo su tema de conversación encaja en su visión del mundo.

Para practicar esto, tome un cliente complejo con el que esté trabajando y practique presentando una actualización de su trabajo con él. Está profundamente involucrado en los detalles del día a día de lo que necesita el cliente, si el envío salió a tiempo o con un día de retraso, y las personalidades desafiantes del cliente.

Pero cuando habla con un ejecutivo, no debe concentrarse en las tribulaciones diarias de la administración de cuentas. En cambio, querrá hablar sobre los ingresos totales que generan, la contribución del margen y su estrategia para hacer crecer su negocio. Pregúntese: "¿Qué quiere saber el CEO sobre esta cuenta?" y desarrolle su material a partir de ahí.

2. Van al grano

Los gerentes de alto nivel saben cómo sumergirse rápidamente en un elemento de la agenda, diseccionarlo y hacer preguntas mordaces y precisas para evaluarlo.

Por lo tanto, es posible que no necesiten que llegue al punto de la conversación dándoles todos los datos de fondo que ha preparado. Conducirán la presentación; si tienen preguntas o necesitan más información básica, preguntarán. Tenga su agenda preparada, por supuesto, pero prepárese para flexibilizar la conversación en consecuencia.

En esa nota, anticipe las preguntas que podrían hacer y prepare las respuestas. Una de las mayores meteduras de pata que veo en las conversaciones ejecutivas es no poder responder adecuadamente a las preguntas. Si no está seguro de lo que quieren, haga preguntas aclaratorias (p. ej., "¿Entonces lo que quiere saber es cómo planeo financiar el proyecto?") para no perder el tiempo proporcionando información incorrecta.

3. Quieren saber que crees en lo que dices

La convicción sobre lo que le dice a un ejecutivo es tan importante como el mensaje en sí. Estaba a la mitad de mi primera reunión ejecutiva real cuando me di cuenta de que solo se trataba en parte de mi propuesta, y mucho de cómo me adueñaba de mi propuesta. El equipo de alto nivel quería saber que tenía una propuesta por la que iría hasta la pared. Porque si van a arriesgarse para respaldarlo, quieren estar seguros de que no voy a retirarme.

Tuve un gerente que luchó con esto. Lo enviaríamos a una reunión ejecutiva con propuestas de programas y esta advertencia: "Hagas lo que hagas, no parpadees". Una vez, parpadeó. Y nos tomó meses recuperarnos de las consecuencias de no obtener las aprobaciones que necesitábamos.

Para tener un impacto en los ejecutivos, debe creer verdaderamente en lo que dice y tener la convicción de que es la solución adecuada para la organización.

4. Si hay una falla en su lógica, números o contenido, la encontrarán

Y te lo indicarán.

Cuando trabaje con números, y siempre trabajará con números cuando haya ejecutivos involucrados, conozca los datos y la lógica por dentro y por fuera.

Mientras se prepara, pídale a alguien con experiencia en contenido que revise, empuje, empuje y pruebe su contenido, y usted, con anticipación. Esto lo ayudará a prepararse para profundizar más de lo que hay en cada diapositiva de PowerPoint.

No se arriesgue a destruir su credibilidad con números malos o, peor aún, adivinando. Si no está seguro acerca de un número o la respuesta a una pregunta, diga que lo investigará y regresará.

5. Pueden oler BS a una milla de distancia

Si piensa en todo aquello de lo que los ejecutivos son responsables (como dirigir una empresa completa), puede imaginar que tienen sensores finamente perfeccionados que les permiten trabajar rápidamente y concentrarse solo en lo que es más importante. Y no pueden hacer eso dejando que otros pierdan el tiempo con cuestiones sin sentido o jerga como "cambios de paradigma", "kimonos abiertos" y "comer su propia comida para perros".

Entonces, no lo hagas. Y si decides hacerlo, no digas que no te lo advertí.

6. Son impacientes y pueden ser bruscos: no espere un abrazo grupal cuando se vaya

Si estás presentando algo, no esperes felicitaciones floridas y chocar los cinco cuando hayas terminado. Ellos pasarán a su siguiente tema de la agenda mientras tú reúnes tus cosas. Sin embargo, esto no significa que odiaran tus ideas. Recuerde esa atmósfera eficiente de la que hablé antes: tienen mucho que hacer y mucho sobre sus hombros. Tu baile de la victoria llegará cuando llegues a implementar la propuesta que han aceptado.

(Y cuando suceda, baila lejos. Te lo mereces).

¿Asustado? no seas Puedes hacerlo. Es una cuestión de desarrollar la mentalidad y hacer el juego de piernas. (¿Otro gran consejo? Los ejecutivos tienen asistentes que saben exactamente cómo trabajar mejor con ellos. Pídale a uno una idea de cómo trabaja ese ejecutivo y qué espera ver en las presentaciones). Cuanto más preparado esté, más seguro estará. sere Y te hará mejor en todo lo demás que hagas.

¿Cómo te comunicas con ejecutivos de nivel C?

Con un poco de investigación y comunicaciones estratégicas, puede identificar a los responsables de la toma de decisiones y dirigirse a las personas adecuadas en todo momento.

Ven preparado. Elaborar una agenda orientada a objetivos. Escucha a tu prospecto. Liderar con ideas. Usando Lucidchart para convertir el C-suite.

¿Cómo hablo con un director ejecutivo?

Están:

Comience con una pequeña charla breve y relevante. Elige un lugar en la mesa que sea digno de ti. Considere lo que coloca frente a usted (es decir, menos es más). No te disculpes por estar ahí. Toma el control de la reunión. Ejecute la reunión como una conversación. Utilice los datos y las perspectivas de forma selectiva. Utilice una pizarra, si es posible.

Mas cosas…

¿Cómo hago una pequeña charla con los ejecutivos?

Consejos para entablar una pequeña charla con peces gordos

Haz tu tarea. Conozca los problemas en los que se centra el equipo senior. Ser uno mismo. Cuando le presenten al líder principal, haga contacto visual mientras le da la mano. Lee la situación.

¿Cómo puedo impresionar a un ejecutivo?

Cómo impresionar a los altos directivos

Considere el panorama general. Cuanto más alto se llega en una organización, más amplia es la visión. Colabore entre funciones. Sea inteligente con el dinero. Haz preguntas inteligentes. Proponer soluciones. Comparte información interesante. Sea sucinto. Discrepar respetuosamente.

Mas cosas…

