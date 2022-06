5 errores comunes en la carrera y lo que se puede aprender de ellos

Si su trayectoria profesional se desvía del camino, así es como puede volver a encarrilarla.

Puede corregir errores comunes antes de que dañen su carrera.

Todo el mundo comete errores, sobre todo al principio de su carrera. Pero hay errores (como olvidar el nombre de alguien o hacer una broma subido de tono al jefe por accidente) y hay errores . Estos últimos pueden arruinar su reputación y causar daños duraderos.

Pero algunas malas elecciones de carrera pueden tener un lado positivo: "Los errores son buenos si puedes aprender de ellos", dice la entrenadora de carrera Kim Carbia. “Pero cuando un error se convierte en un hábito, se convierte en un problema”.

Aquí hay cinco errores profesionales cometidos con frecuencia, combinados con lecciones para evitar que los repita en el futuro.

Error #1: Pasar por alto una fecha límite importante

“Incluso a los mejores jugadores se les cae la pelota algunas veces”, dice la entrenadora profesional Maura Koutoujian. Cuando está inmerso en el trabajo, las asignaciones pueden pasar desapercibidas, como ese informe de ventas trimestral que debía entregar a su jefe hace una semana. (Ya sabes, ¿el que todavía es un documento de Word en blanco?)

Lección: Pon a punto tus habilidades organizativas

“Averigüe dónde se derrumbaron las cosas”, aconseja Carbia, “y determine si fue algo dentro o fuera de su control”.

Los trabajadores a menudo pierden los plazos debido a las malas habilidades organizativas. Intente dividir su trabajo en categorías según el nivel de prioridad y establezca hitos para proyectos a largo plazo.

Error #2: No negociar su salario y beneficios

Una quinta parte de los trabajadores encuestados por Salary.com dijeron que nunca negocian sus salarios. Pero corre el riesgo de dejar una tonelada de dinero sobre la mesa si no negocia, especialmente cuando tiene en cuenta el interés compuesto.

Lección: No tengas miedo de pedir lo que quieres

Muchos solicitantes de empleo no negocian salarios o beneficios porque temen el rechazo o no quieren parecer demasiado agresivos. En una encuesta reciente de Monster, el 52 % de los encuestados ni siquiera intentó negociar más tiempo de vacaciones y el 21 % ahora lo lamenta.

“Tienes que sentirte cómodo vendiéndote a ti mismo”, dice Carbia; de esa manera, puede negociar con éxito su salario en su próximo trabajo o persuadir a su jefe actual para que le dé un gran aumento en su próxima revisión de desempeño.

Es posible que se sienta más tranquilo si se arma con datos que respalden su solicitud de un salario más alto. Puede usar los datos de compensación de Salary.com, PayScale.com o SalaryExpert.com para tener una idea de lo que debería estar ganando. Luego, para calmar los nervios, practique la negociación con un compañero de trabajo, dice Robin Pinkley, profesor de gestión en la Universidad Metodista del Sur y fundador del Centro M2M (Master to Master) para la Negociación Rentable.

Error #3: Renunciar a la creación de redes una vez que tienes un trabajo

Mucha gente odia la creación de redes; algunas personas lo desprecian hasta el punto en que los hace sentir físicamente sucios y quieren ducharse, según un estudio de la Universidad de Toronto.

Eso puede explicar por qué una cantidad de trabajadores dejan de trabajar en red después de encontrar un trabajo de tiempo completo. Después de todo, ya tiene un empleo remunerado, ¿por qué necesitaría siquiera conectarse en red?

Lección: La creación de redes es un factor clave para avanzar en su carrera.

Parte de administrar tu reputación es mantenerte conectado con las personas en tu esfera y continuar haciendo nuevas conexiones en tu campo, dice Carbia. Además, si no se conecta en red de forma regular, podría estar perdiendo oportunidades de trabajo, ya que es posible que sus contactos no piensen en usted si se enteran de ofertas de trabajo en su empresa.

Las redes sociales te facilitan la creación de redes en línea, pero no puedes confiar únicamente en Internet para hacer crecer tu círculo. Y recuerda, se trata de calidad, no de cantidad. Aunque debe asistir a conferencias de la industria con regularidad y unirse a asociaciones comerciales, existen formas más fáciles y divertidas de construir su red, dice David Burkus, autor de Friend of a Friend.

Afortunadamente, hay muchas maneras de hacer esto, como involucrarse en el servicio comunitario, actividades deportivas como un torneo de golf o una liga de bolos, o una organización basada en la fe como una iglesia o mezquita. Otra forma es ofrecerse como voluntario para actividades especiales. equipos de proyectos en el trabajo", sugiere Burkus.

Error #4: Quemar puentes

Ya sea que renuncies de una manera menos que profesional o dejes que tu compañero de trabajo se seque, quemar un puente puede causar un daño duradero a tu carrera. “La reputación lo es todo” en el lugar de trabajo, dice Koutoujian. De hecho, nunca sabes si te vas a cruzar con alguien de nuevo en el futuro.

Lección: Pide disculpas y reconoce lo que hiciste mal

Es posible que puedas reparar la relación con una disculpa formal, pero si eso no es posible, al menos debes evaluar la raíz del problema.

Tómese el tiempo para reflexionar sobre lo que causó la ruptura para que no repita el comportamiento. A menudo, se trata de ganar más control sobre tus emociones. “Tienes que aprender a manejar tus sentimientos para no decir o hacer algo de lo que te arrepentirás en el calor del momento”, dice Carbia.

Error #5: No repasar tus habilidades

Para continuar avanzando en su campo y atraer nuevos empleadores potenciales, debe mantenerse actualizado. Desafortunadamente, es fácil dejar que el desarrollo de sus habilidades se detenga, especialmente si su empleador no ofrece oportunidades de certificación o capacitación en el lugar.

Lección: Cree sus propias oportunidades de crecimiento

Los gerentes de contratación quieren saber que está comprometido con el desarrollo de sus habilidades. Tome una clase en línea, asista a seminarios, investigue los certificados disponibles en su industria, simplemente no deje que su cerebro se acumule polvo. Pero consulte con su jefe antes de inscribirse; su empleador podría estar dispuesto a cubrir cualquier costo.

Escucha a los expertos

Es natural dar algunos tropiezos a lo largo de su trayectoria profesional. Mientras sepa qué error cometió y cómo solucionarlo, seguramente seguirá avanzando. ¿Aún no sabes cómo salir adelante? Únete a Monster gratis hoy. Como miembro, puede recibir alertas de empleo por correo electrónico directamente en su bandeja de entrada, lo que reduce la cantidad de tiempo que dedicaría a revisar los anuncios. Además, puede cargar hasta cinco versiones de su currículum, cada una adaptada a diferentes tipos de trabajos que le interesen. Los reclutadores buscan en Monster todos los días para cubrir los mejores puestos con candidatos calificados, como usted. Y eso es solo el comienzo. Hay mucho más que podemos hacer para ayudarle a conseguir un gran trabajo nuevo.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los mayores errores profesionales que has cometido?

LOS 10 ERRORES MÁS GRANDES DE CARRERA A EVITAR

Poner su carrera por delante de su vida.

Pensar que una vez que eliges un campo, te quedas atrapado en él para siempre.

Vestirse de manera poco profesional.

No Redes.

Quemar puentes al dejar un trabajo.

No metas profesionales con su jefe.

No buscar un mentor.

No pedir un aumento.

Mas cosas…

¿Qué errores cometiste al principio de tu carrera?

El trabajo de tus sueños es un fracaso.

No se preparó adecuadamente para una entrevista.

Estabas demasiado ansioso por decir que sí.

Lo pasaron por alto para una promoción o lo despidieron.

Tienes un jefe de pesadilla.

Conseguiste un trabajo bien pagado y lo odias.

Ocultaste un error cuando deberías haberlo confesado.

Arruinaste una gran presentación.

Mas cosas…

¿Cómo supero los errores de mi carrera?

Aquí hay cinco movimientos para ayudarlo a recuperarse de un mal cambio en su carrera:

Reconoce el error. No se limite a resistir. Decide hacer un cambio. Acepta tu papel activo en la historia. Concentrarse en el futuro. No confunda el éxito con el poder de permanencia.

¿Qué debes evitar en una carrera?

Errores profesionales a evitar

Suponiendo que su trabajo es estático. Demasiados trabajadores piensan que su trabajo es completamente seguro y estable.

No poder aprender nuevas habilidades.

Centrándose únicamente en su propio trabajo.

No ofrecerse como voluntario para una mayor responsabilidad.

No perseguir promociones activamente.

No negociar por más.

No establecer límites.

Comunicarse mal.

Mas cosas…

Video: career mistakes