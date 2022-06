30 hermosas y inusuales estaciones de metro alrededor del mundo

Una lista seleccionada de las estaciones de metro más hermosas del mundo y los subterráneos subterráneos inusuales, elegidos por los escritores de viajes.

Subterráneo, metro, MRT, metro: como quieras llamarlo, las estaciones subterráneas son un lienzo perfecto para el arte creativo, la arquitectura impresionante y otras expresiones culturales.

Ya sea que se trate de todo el sistema de tránsito o de algunas estaciones destacadas, cada uno de estos inusuales y hermosos trenes subterráneos es más que una forma de ir del punto A al punto B, también es una atracción de la ciudad en sí misma.

Desde lo clásicamente hermoso hasta lo francamente chiflado, aquí hay 30 de las estaciones de metro y sistemas de metro más interesantes de todo el mundo.

Hermosas estaciones de metro en Europa

1. Metro de Moscú, Rusia

Estación Elektrozavodskaya en Moscú. Crédito: Kami y el resto del mundo.

¡Las estaciones de metro de Moscú son legendarias! Todos han escuchado lo hermosos que son, lo ricas en ornamentación de cada estación y cómo se necesita al menos un día para ver algunas de las estaciones más importantes. Después de mi visita a Moscú, cuando pasé mucho tiempo bajo tierra, puedo comprobar que sí, el Metro de Moscú es realmente espléndido.

El Metro de Moscú se inauguró en 1935. Actualmente, hay 15 líneas y más de 200 estaciones. Es seguro decir que vale la pena visitar alrededor de la mitad de ellos. Puedes encontrar suelos de mármol, numerosas esculturas de Lenin y símbolos tan conocidos como la hoz y el martillo y otras decoraciones que ensalzan la cultura y la sociedad soviética.

Puedes encontrar las estaciones más bonitas de la Circle Line (la leyenda dice que Stalin puso su taza de café en el mapa del metro y dejó la marca redonda; así fue como se diseñó la línea): Taganskaya, Komsomolskaya, Prospekt Mira, Novoslobodskaya y Kievskaya. Pero tampoco debe perderse estaciones interesantes en las otras líneas. Mi favorito personal es Mayakovskaya en la Línea Verde 2.

Está permitido tomar fotografías dentro del Metro de Moscú. ¡Incluso puedes encontrar marcas en el suelo que indican los mejores lugares para tomar fotos! Para obtener más información sobre el metro de Moscú, debe unirse a un recorrido organizado que le brindará una excelente visión general de la historia y la arquitectura de esta galería subterránea.

2. Metro de Nápoles, Italia

Estación de Toledo en Nápoles.

La construcción del Metro de Nápoles (Metropolitana di Napoli) comenzó en 1911, con líneas y plataformas añadidas a ambos lados de las dos Guerras Mundiales. Las ampliaciones y renovaciones nunca se han detenido realmente; al igual que muchos sistemas de metro en todo el mundo, el de Napoli es un trabajo en progreso perpetuo.

Uno de los desarrollos más recientes fue la introducción de 'Estaciones de Arte', un plan audaz para confiar el diseño y el diseño de nuevas estaciones de metro a diferentes artistas y arquitectos contemporáneos. Más de 180 obras de arte de 90 artistas italianos e internacionales ahora decoran las estaciones a lo largo de las líneas de metro 1 y 6.

Una de las estaciones de metro más reconocibles y hermosas de Nápoles es Toledo. Abierta a los pasajeros desde noviembre de 2012, fue nombrada la estación más hermosa de Europa por el Daily Telegraph. El estudio de arquitectura español detrás del diseño se inspiró en 'agua y luz'.

Dos grandes mosaicos del artista sudafricano William Kentridge dominan los pasillos superiores, que también cuentan con instalaciones de luces. Las ondas de mosaicos azules y blancos sobre las escaleras mecánicas se asemejan a la luz fractal y crean el efecto de sumergirse profundamente debajo de la superficie del océano.

También vale la pena visitar Estación de Arte Universitá. No menos inmersivo, utiliza patrones psicodélicos de pared a techo y paneles espejados para simbolizar el mundo digital e interconectado.

Incluso si solo tiene uno o dos días para pasar en Nápoles, asegúrese de reservar algo de tiempo para viajar en metro y disfrutar de las instalaciones de la estación.

3. Metro de Estocolmo, Suecia

Estación de Solna Centrum en Estocolmo. Crédito: Helen en sus vacaciones.

Una de las mejores cosas que puedes hacer cuando visitas Estocolmo (después del museo ABBA, por supuesto) es visitar las increíbles estaciones de metro. Se han decorado más de 90 de las 100 estaciones subterráneas del metro de Estocolmo, lo que convierte a las 110 millas de vía en la galería de arte más larga del mundo.

Mis estaciones de metro favoritas para visitar en Estocolmo incluyen Thorildsplan , que está decorada con íconos de videojuegos retro de Pac-Man y Super Mario Bros, Rådhuset , decorada como si estuviera siendo excavada por arqueólogos, y la súper extraña, con el tema de las ondas de vapor. Kungsträdgården , completo con estatuas extrañas, símbolos de radiación y un techo verde espeluznante.

Si solo puedes visitar una estación de metro artística en Estocolmo, elegiría Solna Centrum. Aunque está a unos 5 km del centro de Estocolmo en la Línea Azul, vale la pena el viaje. El dramático esquema de color rojo y negro es excepcional e intencionalmente dramático. A lo largo de las plataformas, los cielos rojos envuelven árboles, edificios y animales, lo que representa la amenaza para el medio ambiente natural de Suecia que plantean la contaminación, la industria y la vida moderna.

4. Metro de Lisboa, Portugal

Estación de Olaias en Lisboa. Crédito: Tortuga viajera en el tiempo.

Todo el sistema de metro de Lisboa es una de las galerías de arte subterráneas más grandes del mundo. Hay más de 50 estaciones y cada una de ellas ha sido decorada individualmente con su propio estilo, contando la historia del barrio o el patrimonio de Portugal.

Muchos de ellos utilizan los tradicionales azulejos portugueses, que decoran los interiores de iglesias y palacios desde el siglo XVI. Así fue como se diseñaron las primeras estaciones de metro en 1959. Pero las más recientes tienen instalaciones más grandes y obras de arte más brillantes. Algunas de las estaciones fueron codiseñadas por artistas y arquitectos.

La Línea Roja tiene lo que creo que son las mejores estaciones del Metro de Lisboa, particularmente la cavernosa Olaias y la brillante Bela Vista. Pero las estaciones más famosas están en la Línea Azul, especialmente Parque, que está dedicada a los exploradores, y Jardim Zoologico, que honra a los animales del zoológico fuera de la estación. The Yellow Line, por otro lado, puede que no tenga tantos diseños épicos, pero la calidad de las obras de arte individuales en exhibición es extremadamente alta.

El metro de Lisboa es un espectáculo en sí mismo. No tenga miedo de comprar un boleto solo para detenerse en algunas de las estaciones y apreciar los diseños, incluso los lugareños lo hacen de vez en cuando.

5. Metro de Londres, Inglaterra

Estación de Oxford Circus en Londres. Crédito: Viajes por Irlanda.

El metro de Londres es uno de los sistemas subterráneos más sofisticados del mundo. Ha existido desde 1863, y la forma en que las plataformas para diferentes líneas se tejen en una red de túneles debajo de la ciudad es impresionante. Simplemente caminando de un conjunto de plataformas a otro, cambia sin problemas de District Line a Circle Line, a Bakerloo Line.

Muchas de las estaciones más antiguas son las más interesantes para visitar, simplemente por las obras de arte que representan los nombres de las estaciones en las plataformas. Las estaciones más nuevas tienen el símbolo subterráneo azul y rojo reconocible con el nombre de la estación en lugar de la palabra "Underground". Pero en las estaciones más antiguas, encontrará que los letreros de las estaciones son mucho más elaborados.

Piccadilly Circus y Oxford Circus son solo dos estaciones de metro que debe visitar mientras esté en Londres para ver la obra de arte. Oxford Circus tiene el símbolo subterráneo para el nombre de la estación, y en las paredes encontrarás un diseño tipo Art Deco de azulejos verdes y blancos que representan a personas subiendo y bajando escaleras mecánicas.

El fondo de Piccadilly Circus es una pared de azulejos marrones con arcos verdes que se extienden sobre el letrero de la estación. Ambas obras de arte son muy diferentes del fondo blanco liso que se ve en la mayor parte del metro de Londres.

6. Metro de San Petersburgo, Rusia

Estación Avtovo en San Petersburgo. Crédito: Tripsget.

Techos altos, mármol por todas partes, decoraciones pomposas: Rusia lleva las estaciones de metro al siguiente nivel. Mientras que la mayoría de la gente piensa en Moscú cuando se refiere a hermosas estaciones de metro en Rusia, San Petersburgo también tiene un impresionante sistema de metro.

El metro de San Petersburgo no es tan grande: solo hay 72 estaciones. Sin embargo, de estos 72, la mitad son realmente agradables y quizás 7 u 8 son extraordinarios y vale la pena visitarlos. Las estaciones de metro más bonitas de San Petersburgo son Avtovo, Navskaya, Admiralteyskaya y Ploshad Vosstaniya.

El metro todavía acepta fichas antiguas que se compran en las taquillas ubicadas dentro de las estaciones, así como en las máquinas expendedoras. También puede pagar con una tarjeta sin contacto o comprar una tarjeta de metro llamada Podorozhnik. Un viaje cuesta 45 rublos.

7. Estación de metro Abbesses, París, Francia

Estación de metro Abbesses en París. Crédito: Flickr/Steve Cadman.

Durante nuestros cuatro días en París, hicimos un maravilloso recorrido a pie por Montmartre y tuvimos el placer de visitar la estación de metro de París, visualmente impresionante, conocida como Abbesses. La estación de metro Abbesses está en la línea 12. A casi 36 metros (118 pies) bajo tierra, es una de las estaciones más profundas de París.

Lo que hace que Abbesses sea tan especial es su hermosa entrada Art Nouveau, solo una de las dos que quedan en París. Fue diseñado por Hector Guimard, uno de los fundadores del movimiento Art Nouveau. Conocido como la entrada de las libélulas ( édicules ), el hermoso toldo es uno de los lugares más fotografiados de Montmartre.

La estación de Abbesses también es hermosa bajo tierra, con múltiples murales coloridos de amapolas, escenas de la ciudad, agrupaciones de parisinos y bestias fantásticas. La belleza de la estación de Abbesses ha aparecido ampliamente en la cultura popular, incluso en la película Amelie y en la serie de Netflix Sense8 . ¡Louis Vuitton incluso nombró a un estilo de bolso Abbesses en honor a esta hermosa estación!

8. U-Bahn de Berlín, Alemania

U-Bahn de Berlín. Crédito: A veces hace sol en Bangor.

El U-Bahn de Berlín (Untergrundbahn) o Ferrocarril Subterráneo, para dar su traducción al inglés, existe desde la época anterior a la guerra. Se inauguró por primera vez en 1902 y experimentó una expansión bastante masiva antes de que, lamentablemente, Berlín se dividiera en Este y Oeste después de la Segunda Guerra Mundial.

En ese momento, con la construcción del Muro de Berlín, los dos lados continuaron corriendo, pero estaban restringidos para cruzar la frontera. Con la caída del Muro de Berlín, el sistema fue reabierto y reconectado. Ahora hay más de 173 estaciones de conexión en todo Berlín.

Viajar en el U-Bahn en estos días se parece un poco a viajar en un museo, donde tanto los vagones del tren como las estaciones no han cambiado mucho en términos de decoración o diseño. Casi todas las paradas te harán querer bajar y tomar algunas fotos. Una de las estaciones notables es Alexanderplatz, una de las líneas de intercambio más transitadas de Berlín. Realmente no ha cambiado su diseño de mosaico azul grisáceo desde la década de 1920, salvo algunos trabajos de restauración en la década de 2000.

9. El tren subterráneo Millennium, Budapest, Hungría

Estación de Hosok Tere en Budapest. Crédito: Cavan/Depositphotos.com.

El Millennium Underground Railway en Budapest se inauguró en 1896 y obtuvo su nombre al conmemorar el 1000 aniversario de Hungría. Sin embargo, esos no son sus únicos logros. El Millennium Underground o M1 fue el primer sistema ferroviario eléctrico en Europa continental, y aún más impresionante es que es el segundo sistema ferroviario subterráneo más antiguo del mundo.

Todavía en uso hoy en día, la M1 tiene 11 paradas a lo largo de su ruta y transporta aproximadamente a 103.000 personas todos los días de la semana. En 2002, la Línea Amarilla fue catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Detrás de la taquilla de Deak Ferenc ter, encontrarás el Museo Subterráneo del Milenio. La exposición muestra tres vagones amarillos y marrones originales que alguna vez se utilizaron en el metro. Completo con figuras de cera de conductores, el museo también exhibe reliquias, documentos originales y fotografías para ayudar a los visitantes a visualizar la historia de este icónico ferrocarril.

Además de las líneas M1, hay un total de 4 líneas que puedes utilizar para moverte por Budapest. Una de esas líneas cuenta con un secreto que solo se conoció recientemente.

Durante la construcción de la Línea M2 en la década de 1950, se agregó un búnker secreto en caso de un ataque nuclear. El búnker de 3.500 metros cuadrados podría albergar a 2.200 personas y está ubicado entre las plataformas Kossuth ter y Deak Ferenc ter. Aunque el búnker nunca se usó, todavía se somete a controles de mantenimiento regulares.

10. Metro de Múnich, Alemania

Georg-Brauchle-Ring en Múnich. Crédito: Cuidado con el viaje.

A menudo estamos demasiado ocupados zumbando a través de túneles y escaleras mecánicas para darnos cuenta de que algunas de las estaciones de metro de Múnich son bastante impresionantes.

El nivel superior de la estación Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) se inauguró en 2004 y el nivel inferior se inauguró en 2007. No mucha gente se aventura tan al noroeste en la línea U1, pero vale la pena el viaje a Olympia-Einkaufszentrum, aunque solo sea por sus paredes azul oscuro. y rígido, tachuelas de plata.

Georg-Brauchle-Ring (U1) abrió el 18 de octubre de 2003. Diseñado por Franz Ackermann, está lleno de mosaicos de bloques de colores e interesantes postales, mapas, pinturas y fotografías en blanco y negro desde el suelo hasta el techo. Esta estación es divertida y luminosa, una de mis favoritas del metro de Múnich. Es un gran lugar para detenerse en su itinerario de 3 días en Múnich.

La colorida estación Candidplatz está ubicada en el sur residencial densamente poblado de la ciudad y se inauguró en noviembre de 1997. Candidplatz lleva el nombre del pintor flamenco Pietro Candid, quien creó arte y retablos para la residencia y para algunas iglesias en Munich. Definitivamente vale la pena ver las brillantes paredes del arcoíris en púrpura, rojo, amarillo, verde y azul oscuro.

Diseñado por el arquitecto alemán Alexander von Branca en 1971, es difícil pasar por alto la adición subterránea y el túnel peatonal de la estación de Marienplatz. Es una de las estaciones de metro más concurridas de Múnich, donde las líneas S-Bahn se cruzan con las líneas U3 y U6 de U-Bahn. Desde aquí, se puede llegar a todos los lugares importantes del casco antiguo. Los pasillos tienen una forma cilíndrica ordenada y están diseñados en naranja brillante.

Admito que Westfriedhof (U1) es una de las estaciones de metro más bonitas de Múnich. Con 11 grandes lámparas abovedadas que bañan la plataforma con luz azul, roja y amarilla, y paredes que se asemejan a una formación rocosa irregular, la estación tiene un interior romántico similar a una gruta. Al mismo tiempo, estos elementos lo hacen luminoso y aireado.

11. Estación de metro Nowy ?wiat-Uniwersytet, Varsovia, Polonia

Estación Nowy ?wiat-Uniwersytet en Varsovia. Crédito: Gourmand Trotter.

La estación de metro Nowy ?wiat-Uniwersytet es una de las estaciones más geniales de la capital polaca, Varsovia. Estar abajo donde sale y llega el tren te hará sentir como si hubieras dejado la Tierra y hubieras terminado en una nave espacial futurista.

Se abrió al tráfico el 8 de marzo de 2015 y es la cuarta estación de la Línea M2. Lo que lo hace destacar es el tema futurista que se asemeja a un avión del espacio exterior, así como el color púrpura intenso. Además, hay patrones gráficos modernos en las paredes.

?wi?tokrzyska es otra estación de metro genial en Varsovia, que presenta un esquema de color amarillo brillante. Ambos fueron diseñados por Estudia Lamela. Si te gusta la arquitectura y las estaciones de metro únicas, la estación de metro Nowy ?wiat-Uniwersytet es una que no debes perderte. Es realmente algo especial sacado directamente de una película de ciencia ficción.

12. Estación de metro Triangeln, Malmö, Suecia

Estación Triangeln en Malmo, vista desde arriba. Crédito: Rubia con energía solar.

Triangeln en Malmö es una de las estaciones más increíbles que he visto. Ubicado justo en el centro de Malmö, Suecia, lo que lo hace único es su llamativa forma. Al entrar en la estación, ¡es como entrar en una enorme nave espacial! Es una pieza de arquitectura asombrosa.

Tan interesante como se ve desde abajo, las mejores vistas son desde arriba. Como todo está hecho de vidrio, durante el día puedes ver a la gente dentro de la estación. Se ve aún mejor por la noche. Necesitarás un dron para capturar una foto como la de arriba.

13. Metro de Kiev, Ucrania

Estación de Osokorky en Kiev. Crédito: Lo que hicieron Kate y Kris.

Las estaciones de metro de la ex Unión Soviética son, sin duda, algunas de las más interesantes de Europa. Kiev (Kyiv), Ucrania, cuenta con una de las 10 más bellas de la Tierra, así como con la más profunda.

El sistema de metro de Kiev tiene solo tres líneas: roja, verde y azul, y todas se unen en el centro de la ciudad. La que la mayoría de la gente visita cuando viene a Kiev es Arsenalna, porque, a 105 metros bajo tierra, es la estación de metro más profunda del mundo. Para ser honesto, no es el primero que te enviaría a ver, porque es solo un viaje muy largo en escaleras mecánicas, unos cinco minutos de descenso. Aparte de eso, no es tan espectacular.

Uno que deberías ver es Zoloti Vorota. Recientemente votada como una de las 10 estaciones de metro más bellas del mundo, está diseñada para parecerse a un antiguo castillo, con mosaicos de antiguos gobernantes de la antigua Rus de Kiev y de San Miguel y San Jorge, dos de los santos patronos de Kiev.

Otra estación interesante por otras razones es la estación de metro Osokorky, que recientemente fue decorada con varias piezas de arte callejero que representan aspectos de la vida y la cultura ucraniana. Está un poco más alejado de la ciudad, pero vale la pena el viaje.

El sistema de metro de Kiev cuesta solo 8 UAH para viajar, por lo que puede ir de una estación a otra a un precio muy económico.

14. Metro de Tiflis, Georgia

Estación de la Universidad Técnica de Tbilisi.

Puede que no sea una de las estaciones de metro más hermosas del mundo, pero como muchas otras en esta lista, Tbilisi Metro tiene una historia de fondo fascinante.

Inaugurado en 1966, el metro de Tbilisi fue el cuarto sistema subterráneo que se construyó en la antigua Unión Soviética. Bajo el gobierno gobernante, una vez que la población de una ciudad excediera el millón, se regalaría a la gente un sistema de tránsito rápido masivo patrocinado por el estado. Tbilisi (y Ereván en la vecina Armenia) fueron dos de las únicas ciudades donde la construcción del metro comenzó antes de alcanzar este hito.

El metro de Tiflis tiene 23 estaciones, 21 de ellas bajo rasante. Una flota de 170 vagones de ferrocarril de fabricación soviética recorre las dos líneas. Muchas estaciones están decoradas por dentro y por fuera con mosaicos de estilo soviético que hacen referencia al vecindario al que dan servicio. Los mosaicos en la Estación de la Universidad Técnica, por ejemplo, representan el arte, la ciencia y otras actividades escolares.

Otras estaciones son mucho más sencillas y presentan bustos de piedra solitarios de figuras históricas significativas colocadas siniestramente al final de una plataforma larga y austera. Los pasajes subterráneos cerca de las estaciones de metro y las carreteras principales de la ciudad son un excelente lugar para buscar arte callejero y graffiti.

Si está planeando un viaje a Georgia y quiere visitar Tbilisi, puede contar con pasar algún tiempo en el sistema de metro, es una forma fácil y económica de moverse por la ciudad.

15. Metro de Kazán, Rusia

Estación Kremlinskaya en Kazán. Crédito: El vegano nómada.

Si bien el metro de Moscú es sin duda el más famoso del país, no mucha gente sabe que también hay algunas estaciones bellamente decoradas en la ciudad menos conocida de Kazán. Esta es la capital de Tartaristán, una región parcialmente autónoma en Rusia con su propia historia y cultura distintas. La cultura tártara se destaca en las obras de arte que se encuentran en algunas de sus estaciones de metro.

El metro de Kazán es mucho más pequeño que el de Moscú o el de San Petersburgo, con una sola línea y unas 10 estaciones. Puedes visitarlos todos fácilmente en una tarde. A un costo de solo 27 rublos (equivalente a 43 centavos de dólar estadounidense), ¡esta sería una forma de hacer turismo muy económica!

La mejor de las estaciones es probablemente la parada Kremlinskaya, que está decorada con mosaicos que representan la vida tártara en los siglos XIV y XV, cuando la ciudad era la capital del poderoso Kanato de Kazán. Asegúrese de mirar hacia arriba para ver el hermoso mosaico de dragones en el techo.

Mientras esté aquí, definitivamente debe visitar el Kremlin de Kazán, que da nombre a la estación Kremlinskaya. Todo el complejo es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y está repleto de museos y edificios históricos.

16. Metro de Glasgow, Escocia

Metro de Glasgow. Crédito: rabbit75_dep/Depositphotos.com.

Allí arriba, como uno de los metros más fáciles de usar en el mundo, está el metro de Glasgow. Hay dos rutas circulares sobre el río Clyde.

Una ruta va en el sentido de las agujas del reloj (círculo exterior) y la otra en el sentido contrario a las agujas del reloj (círculo interior). ¡Esto es genial si te quedas dormido después de unas copas en la ciudad! Se tarda 24 minutos en recorrer el circuito completo. También es barato a £ 1.55.

Existe una tradición local asociada con el metro, un juego de beber que juegan los estudiantes que involucra al metro llamado 'Naranja Mecánica' (llamado así por el distintivo esquema de colores naranja y blanco del metro). El desafío es bajarse en las 15 paradas y tomar una copa en un pub local. Una vez llegué a los 14 y tuve un chippy en el último.

Es una actividad popular en Glasgow durante el verano, cuando los días son más largos. Aunque se tarda menos de 30 minutos en recorrer la ruta, agregue paradas de pub y un tiempo asombroso en la ecuación y tendrá un día completo de diversión en sus manos.

Aunque simple de usar, el área que cubre el metro es limitada. Las paradas populares incluyen Hillhead en Byres Road en el West End (Universidad de Glasgow, bares, cafeterías y tiendas independientes), Buchanan Street (tiendas) e Ibrox (estadio de fútbol de los Rangers). Áreas como Parkhead (estadio de fútbol celta) y el centro comercial Braehead no tienen paradas.

17. Metro de Atenas, Grecia

Esculturas dentro del Metro de Atenas.

En el momento en que salí a la plataforma subterránea de la estación Syntagma en Atenas, me quedé asombrado. Acababa de tomar trenes en varias ciudades de Europa y nunca había visto algo así. Si bien me impresionó la limpieza reluciente del tren que tomé en el aeropuerto, Syntagma es otra cosa. Estaba rodeado de mármol reluciente, absolutamente impecable. Ni un solo pedazo de basura tirado por todas partes ni pintadas en las paredes.

Ubicada en el corazón de la plaza Syntagma en Atenas, la estación es el punto de transferencia entre las líneas de metro de la ciudad y el tranvía de Atenas en el nivel de la calle. Es un gran edificio de varios pisos que alberga tanto una plataforma subterránea como plataformas y tiendas adicionales arriba. Partes del edificio fueron diseñadas por un famoso escultor.

Sin embargo, su apariencia no es todo lo que hace que la estación sea especial. Siendo Atenas, una ciudad llena de reliquias antiguas, era de esperar que las excavaciones para la línea descubrieran más. Muchos hallazgos arqueológicos se han incorporado al diseño de la estación, encerrados en vidrio para protegerlos de los pasajeros que pasan.

18. Estación de tren y metro de São Bento, Oporto, Portugal

Estación de tren y metro de São Bento en Oporto. Crédito: ppohudka/Depositphotos.com.

Oporto es hermoso de una manera bastante peculiar. Claro, es clásicamente hermoso en algunas partes, con elegantes puentes y encantadoras casas a lo largo del río Duoro. Por el contrario, encontrará una extraña belleza en los murales urbanos, los carritos deteriorados y los mercados locales somnolientos. Yo diría que la estación de tren de São Bento es una belleza de este último tipo.

La estación de tren de São Bento es una estación de tren del siglo XIX conocida por los cerca de 20 000 azulejos que decoran su interior. Los azulejos son elaborados en su representación de grandes batallas y escenas pastorales. Son tan detallados que el trabajo de los azulejos tardó más de 11 años en completarse. Bajo tierra, por el contrario, la estación de metro de São Bento es completamente blanca y minimalista.

Más que actuar como un museo, São Bento es una estación activa que da servicio a los suburbios de Oporto. La estación todavía experimenta multitudes después del trabajo en la hora pico y botes de basura sobrellenados. Es justo el tipo de belleza por contraste que la ciudad hace tan bien. Incluso si no tiene un lugar a donde ir, ver São Bento por sí mismo sigue siendo una de las cosas más fascinantes que hacer en Oporto.

19. Estación de metro Politehnica, Bucarest, Rumanía

Metro de Bucarest. Crédito: Flickr/Alexandru Panoiu.

Una de las estaciones de metro más interesantes de Bucarest es la estación Politehnica. ¿Qué lo hace único? El hecho de que los pisos de mármol rosa estén manchados con patrones extraños, que son fósiles de 80 millones de años. ¿Ahora que tan genial esta eso?

Construido en 1983, la piedra caliza para la estación de metro se trajo de las montañas Apuseni. En esta zona puedes encontrar colinas llenas de caracoles fosilizados, no es de extrañar que algunos fósiles terminaran en la piedra extraída.

Esto no se sabía desde el principio, sino que llamó la atención de la gente hace unos años. Esta estación de metro, aunque suele ser utilizada por profesores y estudiantes que vienen a la Universidad Politécnica, es en realidad una de las cosas más interesantes que ver en Bucarest. Asegúrese de incluirlo en su itinerario la próxima vez que esté en la capital de Rumania.

Hermosas estaciones de metro en Asia

20. Metro de Tashkent, Uzbekistán

Estación Pakhtakor en Tashkent. Crédito: Viajes de un Bookpacker.

El sistema de metro de Tashkent es una atracción turística en sí misma y una de las cosas más interesantes que hacer en Tashkent. La fotografía estuvo prohibida en las estaciones hasta 2018 y, como resultado, estas increíbles obras de arte se han mantenido en secreto hasta hace poco.

Un billete en el metro de Tashkent cuesta sólo 12 céntimos y, siempre que no salgas de la estación, puedes subir y bajar de tantos trenes como quieras. En un par de horas, puedes ver muchas de las estaciones más notables y experimentar el ajetreo y el bullicio de la vida local.

Muchas de las estaciones tienen un tema. Además de los grandes salones y la iluminación de los candelabros, también tienen instalaciones de arte que representan diversas partes de la cultura uzbeka y la historia de la Ruta de la Seda. Algunas de las más impresionantes son Kosmonavtlar, que está dedicada a los cosmonautas de la Unión Soviética, Pakhtakor, con mosaicos que representan los campos de algodón, y Alisher Navoi, con su interior tipo mezquita.

21. Estación de MRT Formosa Boulevard, Kaohsiung, Taiwán

Estación de MRT Formosa Boulevard en Kaohsiung. Crédito: Hoponworld.

Pocas instalaciones de arte subterráneo rivalizan con la colorida Cúpula de la Luz en Kaohsiung (??), Taiwán. Como una de las instalaciones de arte público más grandes del mundo hechas de vidrio coloreado, la Cúpula de la Luz es una vista que no querrá perderse en su visita a la segunda ciudad más grande de Taiwán.

La cúpula increíblemente fotogénica está hecha de más de 4500 paneles de vidrio que cubren 660 metros cuadrados. Creado por el artista italiano Narcissus Quagliata, tardó más de cuatro años en completarse. En esencia, la obra de arte representa la vida humana en todas sus etapas: nacimiento, crecimiento, gloria y destrucción. Estas etapas están, a su vez, representadas por el agua, la tierra, la luz y el fuego.

Además de ser uno de los lugares más dignos de Instagram en Kaohsiung, el Domo de la Luz tiene un significado mucho más profundo para los habitantes de Taiwán. Conmemora el Incidente de Formosa, una gran manifestación a favor de la democracia que ocurrió cerca a fines de la década de 1970.

Puedes visitar el Domo de la Luz en la Estación Formosa Boulevard, que es la estación de transferencia entre las Líneas Roja y Naranja. Es una de las estaciones de MRT más concurridas en Kaohsiung, por lo que es mejor evitar las horas pico de transporte. No se preocupe por no poder encontrarlo: varios carteles en inglés le indican el camino.

22. Estación de tránsito Tama-Center, Tokio, Japón

Estación de tránsito Tama-Center en Tokio. Crédito: Vida de Hacer.

Hello Kitty, Gudetama, Little Twin Stars y sus amigos han conquistado los corazones de los fanáticos de todo el mundo. Si amas a estos adorables personajes de Sanrio, entonces debes visitar la estación Tama-Center en Tokio, Japón.

La estación de metro está a unos 40 minutos del área de Shibuya y es muy kawaii ('extremadamente linda' en japonés). Verás a Hello Kitty y sus amigos en todas partes, desde la señalización de la plataforma, los relojes y las paredes hasta los ascensores. En el área principal de boletos de la estación, verá un gran techo circular con vidrieras falsas que muestra muchos de sus personajes favoritos. Si observa de cerca la obra de arte, notará que los personajes de Sanrio están vestidos con trajes de conductor como si estuvieran trabajando en la estación.

Si bien visitar la estación es un punto culminante, es solo una muestra de lo que vendrá cuando pase el día en Sanrio Puroland, un parque de diversiones cubierto. Está a solo 10 minutos a pie de la estación y tienes la oportunidad de conocer a Hello Kitty en persona.

23. Metro de Delhi, India

Metro de Delhi. Crédito: Flickr/ Blink O'fanaye.

El metro de Delhi abrió sus puertas en 2002 y ahora es uno de los modos de transporte público más fáciles y rápidos de la ciudad. A lo largo de los años, Delhi Metro no solo ha ampliado su red, sino que ha colaborado con artistas y organizaciones para crear diseños de estaciones únicos. Creo que visitar las diferentes estaciones para estas artesanías únicas es una buena idea al explorar Delhi.

Las siguientes estaciones son fáciles de visitar porque están ubicadas en el centro de Delhi, cerca de los monumentos. Primero está la Estación de Metro INA, donde se encuentran instalados 58 paneles de artesanías y telares manuales. Los crearon artesanos de toda la India, que van desde pinturas de Mithila de Bihar hasta azulejos de terracota de Rajasthan. INA está ubicado en la Línea Amarilla del Metro cerca de Dilli Haat.

La estación Hauz Khas es otro diseño interesante en la misma línea de metro. Aquí, las pinturas de monumentos históricos como las Tumbas de Lodhi, Gurudwara Bangla Sahib, Jama Masjid y la Tumba de Humayun reflejan el tejido cultural diverso de Delhi.

La estación Mandi House de la línea azul alberga una colección de fotografías del centro de Delhi. Estas décadas o incluso fotografías centenarias narran el viaje de la zona desde los hornos de ladrillos hasta un centro cultural. Los paneles muestran fotografías antiguas del primer ministro Jawahar Lal Nehru, fotografías aéreas de la Escuela Moderna, mapas originales del área y algunas fotografías antiguas de artistas de teatro populares.

No te pierdas la estación de metro Patel Chowk, que tiene el Museo del Metro. Aquí, han mostrado el plano del metro, narrado las diferentes etapas de construcción y resaltan otros aspectos relacionados con el metro de Delhi.

24. Túnel turístico Bund, Shanghái, China

Túnel turístico Bund en Shanghái. Crédito: The Travel Scribes.

Si se dirige a Shanghái, probablemente visitará el Bund de Shanghái. Uno de los lugares más reconocibles de la ciudad, el Bund es un "museo viviente", un paseo de 1,5 km que muestra los espectaculares edificios del horizonte de la ciudad. Situado a pocos metros por debajo de las pasarelas se encuentra el Bund Sightseeing Tunnel. No solo es una de las estaciones de metro más interesantes del mundo, es posiblemente una de las más turísticas.

The visitor tunnel connects The Bund with the Trade Zone across the water and is only 645 metres (700 yards) long, making the subway trip one of the shortest in the world. It actually only takes three minutes to travel between the two points. During the trip, you're surrounded by a whirlwind of psychedelic colours and strange sounds emanating from the walls beyond the train.

The ride really just offers a short sensory assault and is probably not something to put at the top of your Shanghai sightseeing list. However, if you're heading over to the Trade Zone, it's worth trying out this slightly odd, heavily manufactured train journey and underground station. It costs 70 RMB (9 USD) for a return ticket, but we'd probably advise you spend 50 RMB (7 USD) on a one-way pass and take a taxi on the way back.

By Lee from The Travel Scribes

25. Almaty Metro, Kazakhstan

Abay Station in Almaty. Credit: weissdergeier/Depositphotos.com.

Although it's really not all that useful for travelling anywhere other than the city centre, the Almaty Metro is something every traveller in Kazakhstan should see while they're in the city.

Post-USSR countries are famed for their amazing metro stations, and Almaty – the former capital and cultural hub of Kazakhstan – is no exception. Interestingly, while the metro was initiated in 1988 under the Soviet Union, the first line only opened in 2011, long after the collapse of the USSR. Even so, it still follows many of the same patterns as seen in other post-Soviet metros.

Each station is unique, with some named after famous Kazakhs, and others celebrating Almaty's geography and society. There's even one station dedicated to apples, because Almaty is famous for being 'the city of apples'! Other significant ones are Jibek Joli , which celebrates the Silk Road, and Alatau Station , which depicts some of Almaty's amazing mountains.

It's very cheap to ride the metro – just 80 tengue, or about 20 cents. The metro is very safe, even for solo female travellers visiting Kazakhstan. Like all subway systems in the world, there can be pickpockets, so make sure you have your valuables zipped away.

By Claire from Claire's Footsteps

Beautiful stations in Australia

26. Wynyard Underground Rail Station, Sydney

Wynyard Station in Sydney. Credit: Our Passion For Travel.

One of Sydney's busiest train stations, Wynyard Station, is well-known to the city's corporate commuters. A recent refurbishment has modernised the station to include large thoroughfares and wide barriers to cope with the daily masses. It's a practical design, but somewhat sterile in nature.

That is, until you find yourself around the back of the station, nearest to the Concourse Bar. Here, you'll find escalators up to York Street. High above the new and speedy escalators is an impressive five tonne sculpture. Installed in 2017, the sculpture is made up of 244 hardwood floor escalators. Most impressive – these are the same wooden escalators that adorned the station before the refurbishment. Some date back to the 1930s.

This re-use of some of the older fixtures is an incredible way to keep some of the heritage of the original station. Most Sydneysiders gaze in amazement at a sculpture made from stairs they once walked on. In our case, we look on the sculpture with fond childhood memories of visits to 'the city'. With its twists and turns, you'll want to spend as much time on the new escalators as you can, looking up to take in this impressive monument.

By Jeff and Kristen from Our Passion For Travel

Beautiful subway stations in the Americas

27. Union Station, Los Angeles, USA

The dome at Union Station in LA. Credit: Flickr/ dog97209.

Probably the most unheard of subway and newest system in the US is the Los Angeles Metro. It started off with just two lines and has expanded to many regional districts, making it easier to travel around the metropolitan areas of LA without having to deal with the crazy driving and freeway situation.

Even though most of the stations tend to be modern and practical, the convenience of being able to access historical attractions makes the metro an effective way to get around the city. The most scenic and main hub to the LA Metro is at the iconic Los Angeles Union Station. Located downtown, it's tied to the regional train services and Amtrak.

Union Station is well placed inside a historic building. Finished in 1939, it combines Art Deco, Mission Revival and Streamline Moderne styles, and was actually designed (in part) by the same team behind the Los Angeles City Hall. Today, it's used as a train, metro and bus transportation centre. Fantastic restaurants, gardens, and even rotating art exhibits and public programs in the main hall draw crowds.

If you're visiting the downtown LA area, Olivera Street and the neighbourhoods of Chinatown or Japantown, you'll be using Union Station as your hub. You can also find transportation out of the city for day trips around the greater LA area.

By Noel from Travel Photo Discovery

28. Buenos Aires Underground, Argentina

Marta Minujin's sculpture at the Retiro Station in Buenos Aires. Credit: So Many Places! So Little Time!

A new 2km extension of subway Line E opened in Buenos Aires in 2019. It has three new stations, and now connects central Buenos Aires from Boliva Station, near Plaza de Mayo, to Retiro Station, which serves the long-distance trains.

The new stations feature amazing artwork by a trio of top female Argentinean artists. The city government website says that bringing more women's stories into symbolic spaces is an important step in laying the foundation for gender equality.

Marta Minujin has created a stunning sculpture called David Fragmentandose, which hangs from the ceiling at Retiro Station . Made up of a series of split images of David's face, it's meant to reflect “the fragmentation and lack of continuity of the Argentinian people.”

Marcela Cabutti's artwork at Correo Central Station is a cheerful floral work positioned around one of the large entranceways called Pasionarias a orillas del río. It's said to be a homage to the plants often found growing near the train tracks.

The third artist is Gachi Hasper, who created the very large and very colourful geometric-style artwork at Catalinas Station . If you happen to be in Buenos Aires, it's well worth the subway ride to check all three of the new stations out.

By Maureen from So Many Places! So Little Time!

29. Montreal Metro, Canada – the most beautiful metro stations in North America

Papineau Station in Montreal. Credit: Andre Carrotflower/Wikimedia CC4.0 (changes made).

The Montreal Metro dates back to 1966 and encompasses 68 stations on four lines, stretching over a total distance of 70km. Both the station buildings and the carriages were inspired by the Paris Metro, and you can clearly see this in some of the design choices.

Starting from the 1960s when it was completed until now, local artists have been invited to make their mark on different stations, adding colourful murals, glasswork, sculptures, friezes and installations. One of the must-see public artworks is the large-scale enamelled steel murals at Papineau Station .

The trio of murals designed by illustrator George Juhasz and ceramist Jean Cartier retell the story of the 19th century Patriotes Revolt (Lower Canada Rebellion). The movement's leader, Louis-Joseph Papineau, lends his name to the station building. At the entrance, you can see the impressive 2003 aluminium sculpture Révolutions by Michel de Broin.

There are dozens of artworks to keep an eye out for when you ride on North America's fourth busiest rapid transit system, and even more on Montreal's public bus network.

30. Museum Subway Station, Toronto, Canada

Museum Station, Toronto. Credit: Flickr/ Shawn Kent.

Looking for another unique subway station to check out? Then head to Toronto, Canada, where Museum Station will surely cheer you up. If you know anything about the subway in Toronto – called the TTC – you'll be aware that the cream tiles from the 1970s can be an eyesore. Museum Station gives visitors to Toronto something to enjoy.

This subway station is appropriately named 'Museum' because it connects visitors to a top attraction in Toronto – the Royal Ontario Museum. Dedicated to the natural world, art, and culture, it's definitely worth a visit. It's quite fitting that when you pull into Museum Station you see a platform that was renovated to resemble a museum gallery!

The best part is the support pillars, which have been transformed to resemble classic museum arte

