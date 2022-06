15 Problemas de las aldeas olímpicas de Río

Las últimas semanas han traído una historia de terror tras otra sobre las villas olímpicas de Río, los 31 edificios destinados a albergar a cerca de 18.000 atletas, entrenadores y personal durante la totalidad de los juegos. Aunque muchos están "seguros" de que la ceremonia de apertura de esta noche será "increíble", los atletas se quejaron esta mañana de que las aldeas aún no están a la altura. A continuación, algunas de las cosas más extrañas y alarmantes que han sucedido en la villa olímpica antes y durante los juegos.

1. Los baños australianos fallaron en una importante "prueba de estrés", lo que provocó que sus atletas se mudaran tarde. Cuando se descargó la cadena de los inodoros en varios pisos al mismo tiempo el 25 de julio para ver si la plomería del edificio podía manejar a varios atletas a la vez, "el sistema falló. El agua bajó por las paredes, había un fuerte olor a gas en algunos apartamentos y había ' cortocircuito' en el cableado eléctrico", dijo la jefa de misión del Comité Olímpico Australiano, Kitty Chiller. Eso se sumó a "inodoros bloqueados, tuberías con fugas, cableado expuesto, escaleras oscuras donde no se ha instalado iluminación y pisos sucios que necesitan una limpieza masiva".

2. Una vez que los australianos pudieron mudarse, fueron asaltados. Según CNN, se produjo un incendio en el garaje del sótano de Australian Villages, y cuando los atletas fueron evacuados, se llevaron al menos una computadora portátil y varias camisetas del equipo con protección contra el zika.

3. Se desconectaron algunas de las alarmas contra incendios de las aldeas, incluida la de los australianos. No está claro cómo supieron evacuar durante el incendio ya que las alarmas no se activaron. Algunos de sus atletas incluso durmieron durante el ejercicio. “Para ser honesto, ni siquiera sabía que sucedió”, dijo a CNN el tirador australiano Warren Potent. Chiller dijo que era "completamente inaceptable" que los funcionarios de Río ni siquiera le dijeran al equipo que las alarmas se activarían.

4. Justo anoche, el pueblo checo se inundó. No está claro qué causó realmente la inundación, pero el ciclista checo Zdenek Stybar describió la lluvia en una escalera como una "nueva ducha en la casa".

5. No se encuentra café en los pueblos. El arquero egipcio Ahmed El-Nemr le dijo a NPR cuando preguntó sobre la selección de cafeína, "dijeron que solo estamos limitados a los productos de Coca-Cola. Entonces…" El café no es un patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos de 2016 y no está en ninguna parte. ser encontrado.

6. Los funcionarios brasileños consideraron "normal" el olor a fuga de gas en los alojamientos. El olor supuestamente impregnaba todo el pueblo y se debió a las pruebas de conexión de gas, Yahoo! Reportajes deportivos.

El portavoz de Río 2016 dice que el olor a gas en la villa de los atletas es totalmente normal. Así es como se prueba el gas conectado, dice. — tariq panja (@tariqpanja) 25 de julio de 2016

7. Debido a que el olor a gas y los problemas de plomería antes mencionados no se abordaron con la suficiente rapidez, varios países trajeron sus propios equipos de reparación. Los italianos, en particular, contrataron grandes cantidades de mano de obra como "una cuestión de urgencia". Los holandeses insinuaron cobrar retroactivamente a los brasileños por las reparaciones de los daños a su aldea. "Es responsabilidad del comité organizador ofrecer un pueblo seguro y que funcione bien", dijo a The Guardian el jefe de misión holandés Maurits Hendriks. "Que quede claro que evaluaremos esta situación con el COI y Río 2016 después de los Juegos. Esto se aplica, por ejemplo, a las consecuencias financieras como resultado de las medidas que estamos tomando y que hemos tomado".

8. Hasta hace cinco días, algunas aldeas aún no habían pasado las pruebas de inspección de seguridad. No está claro si todos tienen hoy.

9. El equipo de Jamaica se encuentra en un "sitio de construcción" después de llegar ayer a habitaciones sin terminar. Aunque el jefe de misión de Jamaica, Vishu Tolan, dijo: "Las cosas mejorarán a medida que avancemos" y cree que el desorden "hoy y mañana se solucionará", señaló que tres de las 24 habitaciones del equipo tenían fugas de agua. Las imágenes de una de las habitaciones muestran yeso esparcido por todas partes y alojamientos completamente sin terminar.

10. Los oficiales olímpicos perdieron la llave de los Juegos Olímpicos. Aunque esta no es técnicamente una historia de terror de la villa olímpica, sigue siendo alarmante: la puerta este de los juegos tuvo que ser abierta con cúteres después de que los oficiales se dieron cuenta de que la llave no estaba y el equipo de fútbol femenino tuvo que usar esa entrada para comenzar su juego. partido inaugural.

¡Qué comienzo! #Rio2016 arranca con llave perdida y bomberos forzando la puerta este del estadio olímpico #oops pic.twitter.com/7yj0moF9Ms — Julia Carneiro (@juliadcarneiro) 3 de agosto de 2016

11. Juan Martin Del Potro de Argentina se quedó atascado en un elevador del pueblo antes de su partido con Novak Djokovic. Según su publicista, estuvo atrapado durante 40 minutos el domingo y su celular no funcionó en el ascensor. Finalmente fue rescatado por miembros de la selección argentina de balonmano.

Así empezó el día Delpo: atrapado en un ascensor de la villa olímpica durante 40 minutos. pic.twitter.com/EFNmOKqIwE — Jorge Viale (@jorgeviale) 7 de agosto de 2016

12. Un reportero hizo que su ducha funcionara abriendo el grifo… en su fregadero. Aunque este video fue tomado en un hotel cerca del parque olímpico, el problema se puede ver a continuación, cortesía de Bill Chappell de NPR.

La ducha en nuestro hotel en #RioOlympics2016 funciona, con un giro… cc @NPR pic.twitter.com/psNi53zUhO — NPR Olympics News (@nprolympics) 6 de agosto de 2016

13. Un atleta olímpico fue asaltado en la villa olímpica por un empleado de la villa olímpica. Las autoridades no confirmaron más que $ 20,000 al atleta (aunque no está claro por qué tenía ese dinero allí para empezar), el empleado fue arrestado y el dinero fue devuelto a su legítimo dueño.

14. Las aldeas se quedaron sin Wi-Fi y TV durante unas horas cuando el viento cortó la energía. Las aldeas locales también se quedaron sin electricidad y se les dijo de inmediato a los atletas que los funcionarios de Río estaban trabajando en el problema, pero no se les dio un plazo para solucionar el problema. Todo volvió intermitentemente durante las próximas horas.

ÚLTIMA HORA Río 2016 confirma que toda la Villa de los Atletas está sin TV ni wifi y también hay cortes de energía local #rio #viento — John Cushing (@JohnCushing_) 7 de agosto de 2016

Esta fue la escena en la Villa de los Atletas antes #Rio2016 #viento pic.twitter.com/8B7RndXeng — John Cushing (@JohnCushing_) 7 de agosto de 2016

15. Una cámara aérea cayó desde 65 pies, hiriendo a varias personas. Técnicamente, esto sucedió en el Parque Olímpico (no en los pueblos), pero la cámara es propiedad del Comité Olímpico Internacional, por lo que la responsabilidad recae sobre ellos. Aunque nadie resultó gravemente herido, las víctimas ensangrentadas tuvieron que ser retiradas del lugar en camillas.

Qué pasó con la Villa Olímpica de Río

Se suponía que la sede temporal sería desmantelada después de los Juegos, pero el edificio permaneció abandonado durante años. En enero de 2020, Swimming World Magazine informó que un juez había ordenado el cierre del Parque Olímpico de Río por razones de seguridad, con múltiples lugares en el complejo abandonados.

¿Dónde estaba la Villa Olímpica de Río?

La Villa Olímpica de Río de Janeiro 2016, también llamada Villa de los Atletas o Villa Olímpica y Paralímpica, es un centro de alojamiento construido para albergar a todos los atletas participantes, así como a los oficiales y entrenadores de atletismo de los Juegos Olímpicos de Verano de 2016. Está ubicado en Barra da Tijuca, cerca del Complejo Deportivo de la Ciudad.

¿Cuántos preservativos se utilizan en la Villa Olímpica?

Los organizadores repartieron 450.000 condones en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro mientras buscaban frenar la propagación del virus Zika. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los organizadores entregaron 150.000 condones, pero solo como regalo de despedida.

¿Por qué la Villa Olímpica tiene preservativos?

¿Qué pasa con los condones en la Villa Olímpica? La tradición de repartir preservativos en los Juegos Olímpicos se remonta a los Juegos de 1988 en Seúl. El objetivo era fomentar el sexo seguro y difundir la conciencia sobre el VIH y el SIDA. Desde entonces, repartir condones a los atletas olímpicos ha sido una larga tradición.

