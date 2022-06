14 Maneras de Hitchhike a salvo en los Estados Unidos en 2022

Mi primera experiencia haciendo autostop fue en Belice. En 2005, hice autostop por todo el país, ya que esa era la forma más común en que los lugareños se desplazaban. Si ellos lo estaban haciendo, ¿por qué yo no? Fue muy divertido y mucho más fácil y seguro de lo que pensé que sería.

Desde entonces, he hecho autostop por un puñado de países y he conocido gente interesante (y no tan interesante). Todavía es una forma popular y común de moverse por muchas personas en todo el mundo, pero evoca muchos temores y preocupaciones, especialmente entre los occidentales. Hoy, Matt Karsten de Expert Vagabond comparte su experiencia haciendo autostop por los Estados Unidos y consejos sobre cómo puedes hacerlo de manera segura.

Era un día frío y nublado en la costa de Oregón cuando, nerviosamente, saqué el pulgar al costado de la ruta 101. Durante los siguientes 20 minutos, los conductores me pasaron una y otra vez, la mayoría con expresión de disgusto en sus rostros. Pero seguí sonriendo.

¿Alguien se detendría por mí? ¿Estaba perdiendo el tiempo? No estaba completamente seguro.

Finalmente, mi persistencia valió la pena y una enorme camioneta naranja se detuvo con un chirrido en medio de una nube de polvo. Una ola de emoción se apoderó de mí cuando corrí para encontrarme con CJ y su perro, Trigger. ¡Mi primer viaje!

Sin embargo, esta fue solo la primera de muchas sorpresas agradables en mi viaje.

CJ no iba muy lejos, solo al siguiente pueblo. Cuando le pregunté por qué se detuvo, me explicó que me veía relativamente normal y que también había hecho autostop sola en Montana cuando era más joven. Esto se convertiría en un tema común durante las próximas cinco semanas: los conductores a menudo se detendrán para que usted les devuelva la amabilidad que recibieron en el pasado.

Antes de partir en mi misión de hacer autostop a través de los Estados Unidos de costa a costa, me dijeron que ya nadie recoge a los autoestopistas. Dijeron que era peligroso en estos días y que la era dorada del autostop, lamentablemente, había terminado.

Pero después de cinco semanas, 3500 millas, 36 viajes (tanto de hombres como de mujeres), una motocicleta, un bote, un avión, un tren de carga y un camión con remolque, puedo decir que esas personas estaban equivocadas. Si siempre ha soñado con hacer autostop pero no está seguro de cómo hacerlo, por dónde empezar y cómo mantenerse a salvo, aquí hay 14 consejos para hacer autostop de manera inteligente:

1. Ten confianza

Mire siempre a los conductores a los ojos y sonría cuando pasen. No de la manera de un loco asesino con hacha, sino de una manera amistosa y agradable. Sonreír es muy importante. Imagina que el próximo auto es un amigo que planea recogerte. Intente saludar con la mano o mantener la mirada expectante mientras pasan. Realmente solo tienes uno o dos segundos para causar una impresión positiva.

Piense en ello como una entrevista de trabajo en un auto, con solo sus ojos, apariencia y lenguaje corporal para guiar la decisión de la otra persona. Sonreír durante tres horas seguidas bajo el sol o la lluvia a pesar de un flujo constante de rechazo no es fácil, pero mejorará en eso. Si te ves nervioso o asustado, atraerás al tipo equivocado de personas, así que ten confianza.

2. Luzca presentable



Nadie quiere recoger a un vagabundo perezoso y apestoso. Vístase con ropa clara o brillante. Evita vestir de negro si puedes. No use anteojos de sol (la gente necesita ver sus ojos) y mantenga sus manos fuera de sus bolsillos. No fume, beba ni se siente al costado del camino.

Además, muchos conductores recogen a personas que se parecen a ellos. Estaba teniendo dificultades para conseguir un paseo en la frontera de Colorado y Kansas, ¡hasta que me compré un sombrero de vaquero barato! Poco después de esa compra estratégica, una pareja de camioneros de la zona rural de Tennessee se detuvo y procedió a conducirme 1,200 millas en el transcurso de dos días, con música country sonando todo el tiempo.

3. Elige un buen lugar



Los autos no se detendrán por usted si no pueden hacerlo de manera segura. Las rampas de acceso interestatales son excelentes porque los automóviles no se mueven muy rápido y, por lo general, hay espacio para detenerse. Si tiene acceso a Internet en su teléfono, Google Maps en vista satelital le mostrará dónde están las mejores rampas de acceso. Otras buenas ubicaciones incluyen intersecciones con semáforos o en señales de alto y gasolineras. Cuanto más tiempo un conductor pueda verlo bien, mejor. Esté atento a las áreas sombreadas con protección contra el sol también.

Hacer autostop fuera de las grandes ciudades puede ser muy difícil y, a veces, usar el transporte público para llegar a las afueras es la mejor opción. Hay algunos lugares donde es casi imposible conseguir transporte, como cerca de instalaciones gubernamentales delicadas (los empleados tienen prohibido recoger personas), prisiones o vecindarios con altos índices de criminalidad.

4. Conversar

Hay muchas razones por las que la gente recoge autoestopistas. Tal vez estén aburridos y quieran escuchar historias de viajes divertidas. Tal vez alguna vez fueron autoestopistas y quieren su experiencia (y karma) contigo. Tal vez intentarán convertirte al cristianismo/islam/cienciología. Tal vez necesiten ayuda para mantenerse despiertos en un viaje largo.

Brindar una buena conversación es la forma en que les devuelves a estas personas su generosidad. También puede conducir a un almuerzo o bebidas gratis, o tal vez incluso a una oferta para hospedarlo por la noche. Ed, el constructor de yates, fue el último viaje en mi viaje a través del país, y pasó toda la tarde brindándome un recorrido personal por la costa de Maryland antes de invitarme a cenar y tomar algo en su restaurante de mariscos favorito.

5. Esté preparado

Siempre empaca suficiente comida y agua para un día en caso de que te quedes atrapado en medio de la nada. Me gusta llevar unos plátanos, manzanas y tortillas; atún; frijoles refritos; y tal vez un paquete de galletas para compartir. Una botella de agua filtrada le permitirá beber con seguridad de ríos y estanques. Tome un par de marcadores permanentes de color oscuro para crear letreros, un poco de protector solar, un botiquín de primeros auxilios, ropa abrigada y una chaqueta para la lluvia.

Un cargador de coche USB y una batería externa para tu teléfono móvil también son una buena idea. Son perfectos para escuchar música, consultar Google Maps o pedir ayuda en caso de emergencia. Una hamaca ligera para acampar o un saco bivy lo ayudarán a ahorrar dinero en alojamiento. Con frecuencia acampaba en los bosques al costado del camino o detrás de las iglesias en mi viaje.

6. Usa un letrero de cartón



Un simple cartel de cartón que indique un pueblo cercano ayuda mucho. Sea breve y escriba en letras mayúsculas grandes con un marcador Sharpie. Tiene que ser legible a la distancia de un vehículo en movimiento rápido. Utilice destinos que estén relativamente cerca (dentro de 20 a 50 millas) y será más probable que obtenga viajes. Luego puede negociar los más largos dentro del vehículo si el conductor va más lejos en la dirección deseada.

Los letreros divertidos también funcionan bien. Algunos exitosos que usé fueron: "Galletas gratis", "No te matarán" y "Libre de rabia desde junio". Esa última señal fue lo suficientemente divertida como para que Dan, un actor de teatro jubilado y ejecutivo farmacéutico, ya había conducido hasta la siguiente salida cuando cambió de opinión y se dio la vuelta para venir a buscarme.

Puede encontrar cartón para letreros en cualquier estación de servicio o restaurante de comida rápida, ya sea preguntando adentro o abriendo el contenedor de basura en la parte de atrás.

7. Elija su viaje con cuidado

No tiene la obligación de subirse a cada automóvil que se detenga por usted. ¿El conductor está de buen humor? ¿Te están mirando a los ojos? ¿Están sobrios? ¿Cuántas personas hay en el coche? Si no se siente cómodo aceptando un viaje, agradézcale al conductor y diga que no. Inventa una excusa si es necesario. Pretende estar enfermo o explica que prefieres esperar un viaje más largo. .

En mi propio viaje, solo rechacé un viaje. Estaba en un vecindario incompleto (las trabajadoras sexuales caminaban a la mitad del día), y el vehículo que se detuvo era un camión lleno de cuatro jóvenes, con olor a hierba saliendo por las ventanas. También solo se dirigían a la siguiente salida. Lo más probable es que hubiera estado bien, pero la situación no se sentía bien y decidí esperar una mejor oportunidad.

8. Usa el sentido común

Siempre use su cinturón de seguridad, y si la persona comienza a conducir de manera errática, mantenga la calma y sea educado, pero pida que lo dejen salir en el próximo lugar seguro para detenerse. Evite hacer autostop (o recoger autoestopistas) por la noche; no solo es muy difícil detenerse al costado de la carretera de manera segura después del anochecer, sino que también es mucho más difícil ver a los peatones por la noche. Sin mencionar que es mucho más probable que las personas cometan delitos al amparo de la oscuridad.

9. Mantente positivo



Hacer autostop es definitivamente un desafío mental. Te estás exponiendo en público mientras participas en una actividad que no se considera convencional. Serás juzgado por todos los que te pasen, a menudo de forma negativa. Las personas se reirán, te molestarán, gritarán, tocarán la bocina, acelerarán sus motores o tal vez incluso arrojarán cosas.

10. Mantén el control

Los depredadores se aprovechan de la debilidad y la inseguridad. No te conviertas en un blanco fácil. Tome una foto rápida de la parte trasera del automóvil con su teléfono antes de entrar, luego envíela a un amigo o a su propio correo electrónico. Una vez dentro del automóvil, encuentra un momento para llamar a un amigo y decirle dónde estás y hacia dónde te diriges para que el conductor pueda escucharte hacerlo.

Dirija los temas sexuales a algo poco atractivo. Deje en claro que solo le interesa llegar a su destino y nada más. Mantener un aura de confianza. Además, mantenga sus objetos de valor sobre o cerca de su cuerpo, de modo que si debe escapar rápidamente, no los pierda. Evite poner su bolso en el maletero si es posible, para que el conductor no pueda salir antes de que pueda agarrarlo.

11. Evita las discusiones



Trate de evitar hablar con su conductor (o autoestopista) sobre política, religión, raza u otros temas controvertidos, al menos hasta que se conozcan un poco y puedan evaluar cómo podrían reaccionar. No querrás provocarlos para que se enojen o se emocionen mientras están detrás del volante. Si intenta iniciar una conversación sobre estos temas, intente cambiar de tema o dé respuestas vagas o aburridas a sus preguntas hasta que pierda interés o se sienta cómodo hablando de ellos. Así es como respondí a los comentarios y preguntas racistas de un conductor. Aunque no estaba de acuerdo con sus puntos de vista, simplemente asentí y lo dejé hablar.

12. Hacer autostop con un amigo

Si es la primera vez que hace autostop y está particularmente nervioso al respecto, intente hacerlo con alguien que lo haya hecho antes. Esta es una manera fantástica de aprender las cuerdas y sentirse más cómodo. Si bien puede ser más difícil hacer que alguien se detenga por dos autoestopistas, siempre será un poco más seguro. No digo que no vayas solo, pero si te preocupa la seguridad, hacer autostop con un amigo puede ser una buena manera de comenzar.

13. Espere esperar



Mi tiempo de espera promedio mientras viajaba a dedo por los Estados Unidos fue de aproximadamente una hora. Pero había algunos días en los que tomaba de 2 a 3 horas o más. Debe estar preparado para esperar en un lugar durante al menos unas horas. Sin embargo, también hubo muchas ocasiones en las que me recogieron después de solo 15 minutos. Nunca se sabe cuánto tiempo llevará.

Si estás en un lugar particularmente malo, pueden pasar días hasta que te recojan, lo que me pasó una vez fuera de Denver. Pasé dos noches en un motel esperando salir de allí.

¿Te estás cansando de esperar? Tal vez tomar un descanso e ir a hacer otra cosa para romper el tiempo. Tener equipo de campamento contigo también puede ayudar en estas situaciones. Caminar unos cuantos kilómetros hasta la próxima salida o tomar un taxi para ir a una mejor ubicación también son opciones.

14. Protégete

Es casi seguro que nunca necesitará usarlo, pero siempre es una buena idea empacar un arma de algún tipo para ayudar con la autodefensa. Me gusta llevar spray de pimienta conmigo. Cuando el Capitán Kitty Litter comenzó a contarme sobre el momento en que arrojó a otro autoestopista de su auto en movimiento, sutilmente puse una mano en mi bolsillo donde estaba escondido el gas pimienta (por si acaso). ¡Afortunadamente nunca necesité usarlo!

Shannon, mi experimentada amiga autoestopista, lleva abiertamente una pistola paralizante en el cinturón (esto puede ser ilegal en algunos estados). Sin embargo, un simple bolígrafo empujado en la oreja o los ojos de un agresor también debería funcionar en caso de necesidad. En mi opinión, un cuchillo no debería ser tu primera opción para la defensa personal a menos que hayas sido entrenado para usarlo, ya que fácilmente puede volverse en tu contra si la situación empeora. Tenga en cuenta que usar un arma es absolutamente el último recurso; utilícela solo cuando sinceramente tema por su vida.

¿Es seguro hacer autostop?

Hacer autostop se ha vuelto progresivamente más raro a lo largo de los años. Los temores irracionales al respecto son provocados por historias de terror paranoico promovidas agresivamente por las noticias y luego convertidas en películas por Hollywood. Las malas noticias son las que venden, así que a eso estamos expuestos. Todavía estoy esperando que CNN haga una historia sobre mi exitosa aventura haciendo autostop, pero no estoy conteniendo la respiración. La pasé de maravilla, conocí gente estupenda y no pasó nada malo. No es lo suficientemente sensacionalista para ser considerado noticia.

Basado en mi propia experiencia y después de escuchar las historias de autostop de otras personas, es probable que algunos bichos raros te recojan. Pero rara vez resultará en una situación peligrosa. De los 36 viajes diferentes durante mi propia aventura, tuve tal vez dos o tres conductores "extraños" (socialmente incómodos).

Me dijeron innumerables veces que hacer autostop sería peligroso. Si bien es inteligente estar preparado para los peores escenarios, en realidad, no tienes que preocuparte demasiado por estas historias de terror. La mayoría de las personas que conocí mientras hacía autostop eran amigables, fascinantes y llenas de historias entretenidas. Pero eso no significa que debas bajar la guardia.

Si bien hacer autostop no es tan peligroso como algunas personas lo creen, existe un riesgo involucrado. Si elige participar en esta actividad, está aceptando esos riesgos. De vez en cuando se cometen delitos contra autoestopistas (así como contra conductores, aunque con mucha menos frecuencia).

Si alguna vez se siente amenazado o incómodo una vez que ya está en el vehículo, primero pídale al conductor que se detenga y lo deje salir en la próxima salida o estación de servicio. Inventa una excusa si quieres. Si el conductor aún no se detiene, recuérdeles que envió una foto del automóvil y el número de placa a sus amigos. En una emergencia absoluta, siempre puedes agarrar el volante o el freno de mano y provocar un pequeño accidente. Recuerde, solo use estas técnicas como último recurso, cuando realmente tema por su vida. Incluso pequeños accidentes pueden matarlo a usted o a otra persona. No es algo para tomar a la ligera.

Una nota legal final

Hacer autostop en los Estados Unidos es legal. La confusión radica en el Código Uniforme de Vehículos de los Estados Unidos.

La ley establece: “Ninguna persona se parará en una carretera con el fin de solicitar un viaje”.

Suena ilegal, ¿verdad? Sí, hasta que lea su definición de "carretera:"

“Aquella parte de una carretera mejorada, diseñada o utilizada normalmente para el tránsito de vehículos, sin incluir la acera, la berma o el arcén, aunque dicha acera, berma o arcén sea utilizada por personas que andan en bicicleta u otros vehículos de tracción humana”.

¿Qué significa eso? Es ilegal pararse directamente en la carretera (por razones obvias de seguridad), pero está bien pararse al costado de la carretera, el arcén o la acera.

Sin embargo, cada estado también tiene sus propias leyes, y algunos prohíben específicamente el autostop. Estos incluyen Nueva York, Nevada, Nueva Jersey, Pensilvania, Utah y Wyoming.

Sin embargo, ser atrapado haciendo autostop en estos estados no significa necesariamente que irás a la cárcel. Los oficiales de policía pueden detenerlo e interrogarlo, darle una advertencia o multarlo. De hecho, los autoestopistas pueden experimentar esto por parte de las autoridades incluso en estados donde es técnicamente legal, debido a la ignorancia de la ley o al aburrimiento.

Hacer autostop definitivamente será un desafío. Pero también te abrirá la mente, aumentará tu confianza, te enseñará paciencia y te presentará nuevos amigos. Hay algo mágico en el camino abierto y la incertidumbre que surge al sacar el pulgar sin planes.

Podrías conocer a un maestro de escuela amigable que nunca recogió a nadie o un ex convicto con historias divertidas para compartir. O tal vez conozca al inventor del Ultimate Pancake Sandwich. Me recogieron en lujosos Land Rover, un avión, un bote, una motocicleta y un automóvil unidos con cinta adhesiva. No sabes quién se detendrá, si alguien se detendrá o cómo se desarrollará tu día cuando alguien finalmente lo haga. Eso es lo que hace que hacer autostop sea tan especial. Es lo desconocido.

Es una auténtica montaña rusa llena de emociones: emocionante un minuto y completamente desalentador al siguiente. Pero al final, hacer autostop podría ser una de sus experiencias de viaje más memorables o gratificantes, como lo ha sido para mí. Nunca olvidaré la sensación de logro que experimenté al saltar al Océano Atlántico al final de mi largo viaje.

Recursos útiles para hacer autostop

Para obtener más información sobre la legalidad del autostop, informes de viajes, reuniones organizadas y mapas de rutas de todo el mundo, consulte HitchWiki.org y Reddit Hitchhiking.

Para encontrar alojamiento mientras haces autostop, puedes usar Couchsurfing para conocer gente local dispuesta a sus hogares con extraños a cambio de una conversación interesante. Seguramente podrá proporcionar algunos después de unos días de autostop.

Matthew Karsten ha vagado por el mundo desde 2010. Adicto a los viajes de aventura y la fotografía, tiene la misión de inspirar su próximo viaje con historias e imágenes entretenidas de sus viajes. Lea más sobre su viaje de cinco semanas haciendo autostop por Estados Unidos en ExpertVagabond.com.

