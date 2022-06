10 cosas que debe saber acerca de la diversidad de la junta

16 de diciembre de 2019

El 4 de diciembre de 2019, en asociación con la Comisión de Derechos Civiles de Maryland, las organizaciones sin fines de lucro de Maryland convocaron a un panel de expertos para explorar el significado de la diversidad en la junta, los desafíos de crear una junta diversa y lo que los líderes sin fines de lucro pueden hacer al respecto. Amy Seto, Wally Pinkard, Vernetta Walker y Carmen Marshall tienen experiencia con directorios que han pasado de homogéneos a diversos. Hemos resumido sus puntos de vista y consejos sobre este importante tema.

1) La junta directiva de organizaciones sin fines de lucro es "obstinada y abrumadoramente blanca". El estudio de BoardSource Leading with Intent: 2017 National Index of Nonprofit Board Practices encontró que entre los presidentes y ejecutivos de las juntas de más de 1300 organizaciones sin fines de lucro encuestadas, el 84 % de los miembros de la junta eran blancos; y el 27% de las juntas encuestadas no tenían una sola persona de color. Desde que BoardSource comenzó a rastrear datos de diversidad a través de este estudio en 1994, las personas de color y las minorías étnicas nunca han representado más del 18 % de los miembros de la junta. Esto nos dice que las organizaciones sin fines de lucro no se están adaptando a medida que cambian las comunidades y los entornos.

2) Una junta necesita definir la diversidad por sí misma; luego póngalo por escrito. Muchos equiparan la diversidad de la junta con la "diversidad demográfica", definida según las dimensiones de raza, etnia, orientación sexual, religión, discapacidades, educación, idioma, estado socioeconómico, edad y género. Sin embargo, agregue a esa "diversidad cognitiva": diversidad de pensamiento, experiencias y formas de trabajar. Las juntas deben determinar qué tipo de diversidad les importa, luego establecer una intención con metas y trabajar para alcanzarlas. Una vez que se determinan los factores de diversidad importantes, la junta debe desarrollar una declaración de diversidad, equidad e inclusión. Este compromiso explícito no solo será una herramienta para el comité de nominaciones a medida que consideran y reclutan nuevos miembros para la junta. Un plan de diversidad de la junta también debe articular cómo la junta se hará responsable.

3) “Diversidad”, “Equidad” e “Inclusión” son tres conceptos diferentes. Mientras que la diversidad simplemente significa "una gama de diferencias", la equidad se refiere a garantizar un trato justo, igualdad de acceso e igualdad de oportunidades para el progreso de todos los miembros de nuestra sociedad, entendiendo y esforzándose por eliminar las barreras sistemáticas que bloquean el logro. La inclusión significa asegurarse de que las personas sientan que pertenecen. Cuando los miembros de la junta se sienten incluidos, se les anima a dar a conocer sus opiniones, antecedentes, idioma, ideas, origen étnico, etc. Y están invitados a participar y comprometerse plenamente en el proceso de gobierno.

4) Los líderes inclusivos exhiben seis comportamientos:

Compromiso: la diversidad, la equidad y la inclusión se alinean con sus valores. Coraje: están dispuestos a cambiar el status quo. Conocimiento del sesgo: son conscientes de sus puntos ciegos personales. Curiosidad: tienen una mentalidad abierta. Escuchan sin juzgar. Culturalmente inteligentes: son efectivos en las interacciones interculturales. Colaborativo: empoderan a otros y pueden aprovechar el pensamiento de diversos grupos.



5) Reclutar para la diversidad con el fin de "marcar la casilla" no tiene sentido. Aunque una organización puede mejorar su reputación ocupando puestos con diversos miembros de la junta, centrarse únicamente en este beneficio es, en el mejor de los casos, miope. El propósito de construir una junta diversa es promover una mejor toma de decisiones, evitar puntos ciegos en la deliberación de la junta, integrar la equidad en todo el lugar de trabajo y obtener acceso a diferentes recursos de la comunidad, incluido un grupo diferente de donantes.

6) El reclutamiento de la junta y el desarrollo del liderazgo deben ser intencionales. Cuando identifique a un posible miembro de la junta, es importante tomarse el tiempo para considerar completamente las necesidades de la organización sin fines de lucro y las necesidades del candidato. El recurso de consejos rápidos de análisis de composición de organizaciones sin fines de lucro de Maryland y la cuadrícula de composición de la junta ayudarán a identificar las necesidades de la organización. Sin embargo, comprender completamente cómo una persona puede contribuir significativamente a la organización e identificar el mejor rol y las mejores oportunidades para el liderazgo futuro es uno de los factores más importantes para lograr la diversidad y la inclusión. Para hacer esto, debe tener una conversación significativa con su prospecto de la junta.

7) Las relaciones importan. Mantener a los miembros de la junta comprometidos también depende de la solidez de las relaciones de la junta. Los miembros de la junta deben estar abiertos a el poder y evitar las camarillas de la junta. Los miembros existentes de la junta deben dar la bienvenida a los nuevos miembros de la junta, tomarse el tiempo para conocerlos y deben brindar oportunidades para que los miembros de la junta contribuyan. Cuando las personas contribuyen, se sienten empoderadas. Desarrollar un "sistema de amigos" en el que los miembros existentes de la junta sirvan de mentores y guíen a los nuevos miembros de la junta puede contribuir en gran medida a hacer que un nuevo miembro de la junta se sienta como si perteneciera.

8) La recaudación de fondos no sufre como resultado de la diversidad. Un estudio de 2018 realizado por Lily Family School of Philanthropy encontró que, si bien no hubo hallazgos significativos entre las juntas directivas con porcentajes más altos de personas de color en general, las juntas directivas que tienen un porcentaje más alto de asiáticos recibieron una calificación más alta por parte de sus directores ejecutivos por su desempeño en la recaudación de fondos. Las juntas con porcentajes más altos de mujeres tienden a tener una mayor participación de los miembros de la junta, una mayor participación en la recaudación de fondos y una mayor participación en la promoción.

9) Lograr la diversidad en la junta es un proceso gradual. Lograr la diversidad en la junta comienza con el liderazgo de la junta apoyado por miembros de la junta "campeones", con la conversación siempre estructurada en torno a lo que la organización necesita. Si se establece el tono adecuado en la parte superior, se crea un entorno de autorización que permite que los miembros de la junta y el personal busquen relaciones que podrían ayudar a identificar posibles miembros de la junta. Si los miembros de la junta se resisten al cambio, es posible que a la junta le resulte más fácil comenzar primero con discusiones sobre la inclusión; luego pase a abordar los objetivos de diversidad y equidad. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Y la cultura del personal/junta puede cambiar incluso si la composición de la junta no lo hace.

10) Pensar más allá de las redes actuales para diversificar los miembros de la junta. Como se destaca en el recurso de Board Source, "Tomando medidas sobre la diversidad de la junta", "si a su junta le falta la diversidad que busca, es posible que descubra que confiar en las redes personales de los miembros actuales de la junta para identificar nuevos candidatos a la junta solo reforzará ese desafío". Este recurso y el panel sugieren varias formas de superar este desafío:

Participar en redes profundas con organizaciones comunitarias; Toque su red de voluntarios para identificar líderes potenciales; Pregunte a los miembros de su comunidad de clientes actual o anterior, a quién recomendarían como miembro de la junta; Publique su posición en la junta en la bolsa de trabajo de Maryland Nonprofits o en un servicio similar Utilice un servicio de comparación de tableros sin fines de lucro Organice conferencias/eventos para atraer a personas diversas



La composición de su directorio influye en la forma en que su organización se representa ante el público y marcará la diferencia en la eficacia que puede tener para crear el cambio para sus comunidades. Construir diversidad en la junta no tiene que ser una tarea urgente "llenar los vacíos". En cambio, si aborda el proceso con una intención reflexiva con miras a incorporar valores de equidad, inclusión y diversidad en el trabajo de la junta, con el tiempo, puede cambiar la composición de su junta y lograr la combinación adecuada de talento, diversidad y conexiones que promuevan el La misión de la organización brinda un servicio a la comunidad de manera equitativa.

Los panelistas de Building Board Diversity, de izquierda a derecha, Amy Seto, Wally Pinkard, Vernetta Walker y Carmen Marshall

